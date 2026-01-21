$43.180.08
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
Данило Сікан офіційно став гравцем "Андерлехта": скільки грошей за українця заплатив бельгійський клуб

Український нападник Данило Сікан офіційно став гравцем бельгійського "Андерлехта", підписавши контракт до літа 2030 року. "Андерлехт" заплатив "Трабзонспору" близько 4 млн євро за трансфер 24-річного форварда.

Данило Сікан офіційно став гравцем "Андерлехта": скільки грошей за українця заплатив бельгійський клуб

Український нападник Данило Сікан офіційно став гравцем бельгійського Андерлехта. Крайнім клубом українця до цього переходу турецький "Трабзонспор". Про підписання контракту повідомив сам клуб, а також Данило на своїй офіційній сторінці в Instagram, пише УНН.

Деталі

24-річний форвард уклав довгострокову угоду до літа 2030 року, що свідчить про серйозні плани клубу та довіру до потенціалу українця. За даними турецьких ЗМІ, "Андерлехт" заплатив "Трабзонспору" близько 4 млн євро, до трансферу також включені бонуси та частка від наступного продажу гравця.

У своїх соцмережах українець попрощався з "Трабзонспором", щемливо подякувавши команді та вболівальникам за час у Туреччині й висловив надію на успішну кар’єру в Бельгії.

Моя історія з "Трабзонспором" завершується сьогодні. З першого дня, як я приїхав, я відчув унікальний дух цього міста та легендарну пристрасть наших вболівальників. Я вдячний за кожну хвилину, проведену на полі. Велике спасибі моїм партнерам по команді, тренерському штабу та особливо пристрасним фанатам, які підтримували нас у кожній битві. Настав час для нового виклику, але я завжди цінуватиму спогади, які ми створили тут. Удачі всій родині "Трабзонспора"

- написав футболіст.

Зауважимо, що Сікан приєднався до турецького клубу в січні 2025 року після переходу з донецького "Шахтаря". За цей період він провів понад 30 матчів і забив сім голів у всіх турнірах. Раніше він уже зарекомендував себе як один із найперспективніших нападників України, що принесло йому виклик до національної збірної.

Старт ЧЄ-2026 з футзалу: збірна України оголосила фінальну заявку

Станіслав Кармазін

