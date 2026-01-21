Даниил Сикан официально стал игроком "Андерлехта": сколько денег за украинца заплатил бельгийский клуб

Украинский нападающий Даниил Сикан официально стал игроком бельгийского Андерлехта. Крайним клубом украинца до этого перехода был турецкий "Трабзонспор". О подписании контракта сообщил сам клуб, а также Даниил на своей официальной странице в Instagram, пишет УНН.

Детали

24-летний форвард заключил долгосрочное соглашение до лета 2030 года, что свидетельствует о серьезных планах клуба и доверии к потенциалу украинца. По данным турецких СМИ, "Андерлехт" заплатил "Трабзонспору" около 4 млн евро, в трансфер также включены бонусы и доля от следующей продажи игрока.

В своих соцсетях украинец попрощался с "Трабзонспором", трогательно поблагодарив команду и болельщиков за время в Турции и выразил надежду на успешную карьеру в Бельгии.

Моя история с "Трабзонспором" завершается сегодня. С первого дня, как я приехал, я почувствовал уникальный дух этого города и легендарную страсть наших болельщиков. Я благодарен за каждую минуту, проведенную на поле. Большое спасибо моим партнерам по команде, тренерскому штабу и особенно страстным фанатам, которые поддерживали нас в каждой битве. Пришло время для нового вызова, но я всегда буду ценить воспоминания, которые мы создали здесь. Удачи всей семье "Трабзонспора" - написал футболист.

Отметим, что Сикан присоединился к турецкому клубу в январе 2025 года после перехода из донецкого "Шахтера". За этот период он провел более 30 матчей и забил семь голов во всех турнирах. Ранее он уже зарекомендовал себя как один из самых перспективных нападающих Украины, что принесло ему вызов в национальную сборную.

Старт ЧЕ-2026 по футзалу: сборная Украины объявила финальную заявку