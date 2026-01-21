$43.180.08
15:14 • 5334 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
14:44 • 11405 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
14:30 • 10942 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
12:43 • 21304 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 27459 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 18761 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 20511 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 38356 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 57558 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 49582 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Даниил Сикан официально стал игроком "Андерлехта": сколько денег за украинца заплатил бельгийский клуб

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Украинский нападающий Даниил Сикан официально стал игроком бельгийского "Андерлехта", подписав контракт до лета 2030 года. "Андерлехт" заплатил "Трабзонспору" около 4 млн евро за трансфер 24-летнего форварда.

Даниил Сикан официально стал игроком "Андерлехта": сколько денег за украинца заплатил бельгийский клуб

Украинский нападающий Даниил Сикан официально стал игроком бельгийского Андерлехта. Крайним клубом украинца до этого перехода был турецкий "Трабзонспор". О подписании контракта сообщил сам клуб, а также Даниил на своей официальной странице в Instagram, пишет УНН.

Детали

24-летний форвард заключил долгосрочное соглашение до лета 2030 года, что свидетельствует о серьезных планах клуба и доверии к потенциалу украинца. По данным турецких СМИ, "Андерлехт" заплатил "Трабзонспору" около 4 млн евро, в трансфер также включены бонусы и доля от следующей продажи игрока.

В своих соцсетях украинец попрощался с "Трабзонспором", трогательно поблагодарив команду и болельщиков за время в Турции и выразил надежду на успешную карьеру в Бельгии.

Моя история с "Трабзонспором" завершается сегодня. С первого дня, как я приехал, я почувствовал уникальный дух этого города и легендарную страсть наших болельщиков. Я благодарен за каждую минуту, проведенную на поле. Большое спасибо моим партнерам по команде, тренерскому штабу и особенно страстным фанатам, которые поддерживали нас в каждой битве. Пришло время для нового вызова, но я всегда буду ценить воспоминания, которые мы создали здесь. Удачи всей семье "Трабзонспора"

- написал футболист.

Отметим, что Сикан присоединился к турецкому клубу в январе 2025 года после перехода из донецкого "Шахтера". За этот период он провел более 30 матчей и забил семь голов во всех турнирах. Ранее он уже зарекомендовал себя как один из самых перспективных нападающих Украины, что принесло ему вызов в национальную сборную.

Старт ЧЕ-2026 по футзалу: сборная Украины объявила финальную заявку21.01.26, 12:54 • 1854 просмотра

Станислав Кармазин

