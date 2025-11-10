Чи є зв'язок кави з аритмією - нове дослідження

Вживання кави з кофеїном "безпечне для людей з миготінням передсердь (A-fib) і може допомогти запобігти рецидиву захворювання", згідно з новим дослідженням, пише УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Миготіння передсердь - поширене захворювання серця, яке викликає прискорене серцебиття і може призвести до серцевої недостатності, утворення тромбів та інсульту. Лікарі давно намагаються зрозуміти, чи може кофеїн, який може підвищувати частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск, провокувати епізоди, схожі на тріпотіння або удари в грудях, що викликають запаморочення чи задишку.

"Не існує стандартних рекомендацій щодо поєднання миготіння передсердь і кофеїну, - заявив доктор Грегорі Маркус, кардіолог і професор медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, який очолював дослідження DECAF (Чи допомагає відмова від кави уникнути фібриляції?). - Я дуже часто зустрічаю пацієнтів, які припинили пити каву з кофеїном лише тому, що їхній лікар рекомендував їм це зробити через миготіння передсердь".

Результати дослідження DECAF, чотирирічного клінічного дослідження, що вивчає вплив вживання кави на людей з анамнезом порушень серцевого ритму, які або відновилися, або були проліковані, були представлені в неділю на щорічній конференції Американської кардіологічної асоціації в Новому Орлеані та опубліковані в журналі JAMA. Маркус є заступником редактора JAMA.

Швидка ходьба знижує ризик аритмії - дослідження

Дослідники відібрали 200 людей похилого віку з Австралії, Канади та США, які регулярно вживали каву протягом останніх п'яти років. Середній вік учасників становив 70 років, третина з них – жінки.

Протягом шести місяців учасників було рандомізовано у дві групи: ті, хто відмовився від кофеїну, і ті, хто випивав хоча б одну чашку щодня. Усі учасники самостійно повідомляли про споживання кави та кофеїновмісних напоїв під час телемедичних або відеоконсультацій, які проводилися через один, три та шість місяців після початку дослідження.

Використовуючи дані електрокардіограм (ЕКГ), знятих у кабінеті лікаря, кардіомоніторів і імплантованих кардіологічних пристроїв, Маркус і його команда визначили, чи трапився у людей у ​​кожній групі перший повторний епізод миготіння передсердь і коли саме. До цих випадків входили епізоди тріпотіння передсердь – спорідненого захворювання, яке також викликає аномальні скорочення верхніх камер серця.

Обидві групи мали приблизно однакові алкогольні звички. Не всі учасники дослідження пили каву на момент початку дослідження, але кількість людей, які щодня п'ють каву, у кожній групі була схожою.

До початку дослідження 60% учасників у групі, яка п'є каву, і 65% у групі, яка не п'є кави, заявили, що кава ніколи не викликала епізод миготіння передсердь.

Протягом шести місяців дослідження у 111 осіб, або 56% був повторний епізод тріпотіння передсердь. У учасників групи, які п'ють каву, ймовірність рецидиву була нижчою - 47% порівняно з 64% у групі, яка не вживала кави, - і перший епізод виникав довше.

Приблизно третина учасників із групи, яка не вживала кави, зізналися, що випили хоча б чашку під час дослідження, тоді як інші взагалі не вживали кави.

Люди, які пʼють багато кави, мають менше ризиків захворіти на рак - дослідники

"Це останнє дослідження, яке показує, що кава може знижувати ризик серцевих проблем та інших метаболічних захворювань", - ідеться у публікації.

Попередні обсерваційні дослідження показали, що у людей, які п'ють каву, ризик миготіння передсердь нижчий, але нове дослідження демонструє причинно-наслідковий зв'язок, сказав Маркус.

"Я був дещо здивований масштабом захисної дії кави з кофеїном у запобіганні миготінню передсердь", - сказав Маркус.

Доктор Джоанна Контрерас, кардіолог лікарні Mount Sinai Fuster Heart Hospital у Нью-Йорку, зазначила, що найбільш важливим висновком дослідження стало те, що "вживання однієї чашки кави на день, мабуть, абсолютно безпечне для людей з миготливою аритмією, а не те, що кава має захисну дію".

"Не існує чіткого правила. У всіх різна реакція на кофеїн", - сказала Контрерас, яка не брала участі у дослідженні.

Поміркованість - ключ до успіху, сказала Контрерас.

"Якщо люди випивають шість-сім чашок кави, а потім Red Bull і Celsius, це інша справа", - сказала вона.

Дослідження має суттєві обмеження, включаючи вплив інших кофеїновмісних напоїв, крім кави. У дослідженні не відслідковувалися відмінності у звичках до фізичної активності чи харчування. Люди, які п'ють каву, також можуть більше займатися спортом, припустив Маркус.

Незрозуміло, чому вживання кави було пов'язане з меншим ризиком рецидиву нерегулярного серцебиття. Можливо, що протизапальна сполука в каві, а не саме кофеїн, могла зменшити рецидиви в групі, яка вживала каву, сказав Маркус.

Якщо справа в кофеїні, то стимуляція адреналінової реакції організму кофеїном може допомогти запобігти фібриляції передсердь. Люди часто повідомляють про епізоди в розслабленому стані, наприклад, під час сну або після рясного прийому їжі, коли рівень адреналіну низький, сказав Маркус, коли активується частина нервової системи, яка відповідає за відпочинок та перетравлення їжі.

Окрім того, у дослідженні брали участь тільки люди, у яких на цей момент не було епізодів миготіння передсердь. Результати можуть бути не застосовні до людей з неконтрольованим захворюванням.

"Якщо людина мала миготіння передсердь, кофеїн, безумовно, міг збільшити частоту пульсу під час цього епізоду і, отже, призвести до погіршення симптомів", - сказав він.

"Для людей, які вже регулярно п'ють каву, це показує, що можна випити чашку кави вранці і не відчувати проблем, якщо у вас миготлива аритмія", - сказав Контрерас.

Вчені розповіли, чи справді кава дає “заряд енергії”