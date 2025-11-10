Связано ли кофе с аритмией - новое исследование

Употребление кофе с кофеином «безопасно для людей с мерцательной аритмией (A-fib) и может помочь предотвратить рецидив заболевания», согласно новому исследованию, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Мерцательная аритмия — распространенное заболевание сердца, которое вызывает учащенное сердцебиение и может привести к сердечной недостаточности, образованию тромбов и инсульту. Врачи давно пытаются понять, может ли кофеин, который может повышать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, провоцировать эпизоды, похожие на трепетание или удары в груди, вызывающие головокружение или одышку.

«Не существует стандартных рекомендаций относительно сочетания мерцательной аритмии и кофеина, — заявил доктор Грегори Маркус, кардиолог и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, возглавлявший исследование DECAF (Помогает ли отказ от кофе избежать фибрилляции?). — Я очень часто встречаю пациентов, которые прекратили пить кофе с кофеином только потому, что их врач рекомендовал им это сделать из-за мерцательной аритмии».

Результаты исследования DECAF, четырехлетнего клинического исследования, изучающего влияние употребления кофе на людей с анамнезом нарушений сердечного ритма, которые либо восстановились, либо были пролечены, были представлены в воскресенье на ежегодной конференции Американской кардиологической ассоциации в Новом Орлеане и опубликованы в журнале JAMA. Маркус является заместителем редактора JAMA.

Исследователи отобрали 200 пожилых людей из Австралии, Канады и США, которые регулярно употребляли кофе в течение последних пяти лет. Средний возраст участников составлял 70 лет, треть из них – женщины.

В течение шести месяцев участники были рандомизированы в две группы: те, кто отказался от кофеина, и те, кто выпивал хотя бы одну чашку ежедневно. Все участники самостоятельно сообщали о потреблении кофе и кофеинсодержащих напитков во время телемедицинских или видеоконсультаций, которые проводились через один, три и шесть месяцев после начала исследования.

Используя данные электрокардиограмм (ЭКГ), снятых в кабинете врача, кардиомониторов и имплантированных кардиологических устройств, Маркус и его команда определили, случился ли у людей в каждой группе первый повторный эпизод мерцательной аритмии и когда именно. В эти случаи входили эпизоды трепетания предсердий – родственного заболевания, которое также вызывает аномальные сокращения верхних камер сердца.

Обе группы имели примерно одинаковые алкогольные привычки. Не все участники исследования пили кофе на момент начала исследования, но количество людей, ежедневно пьющих кофе, в каждой группе было схожим.

До начала исследования 60% участников в группе, пьющей кофе, и 65% в группе, не пьющей кофе, заявили, что кофе никогда не вызывал эпизод мерцательной аритмии.

В течение шести месяцев исследования у 111 человек, или 56% был повторный эпизод трепетания предсердий. У участников группы, пьющих кофе, вероятность рецидива была ниже - 47% по сравнению с 64% в группе, не употреблявшей кофе, - и первый эпизод возникал дольше.

Примерно треть участников из группы, не употреблявшей кофе, признались, что выпили хотя бы чашку во время исследования, тогда как остальные вообще не употребляли кофе.

«Это последнее исследование, которое показывает, что кофе может снижать риск сердечных проблем и других метаболических заболеваний», - говорится в публикации.

Предыдущие обсервационные исследования показали, что у людей, пьющих кофе, риск мерцательной аритмии ниже, но новое исследование демонстрирует причинно-следственную связь, сказал Маркус.

«Я был несколько удивлен масштабом защитного действия кофе с кофеином в предотвращении мерцательной аритмии», - сказал Маркус.

Доктор Джоанна Контрерас, кардиолог больницы Mount Sinai Fuster Heart Hospital в Нью-Йорке, отметила, что наиболее важным выводом исследования стало то, что «употребление одной чашки кофе в день, по-видимому, абсолютно безопасно для людей с мерцательной аритмией, а не то, что кофе оказывает защитное действие».

«Не существует четкого правила. У всех разная реакция на кофеин», - сказала Контрерас, которая не участвовала в исследовании.

Умеренность - ключ к успеху, сказала Контрерас.

«Если люди выпивают шесть-семь чашек кофе, а потом Red Bull и Celsius, это другое дело», - сказала она.

Исследование имеет существенные ограничения, включая влияние других кофеинсодержащих напитков, кроме кофе. В исследовании не отслеживались различия в привычках к физической активности или питанию. Люди, пьющие кофе, также могут больше заниматься спортом, предположил Маркус.

Непонятно, почему употребление кофе было связано с меньшим риском рецидива нерегулярного сердцебиения. Возможно, что противовоспалительное соединение в кофе, а не сам кофеин, могло уменьшить рецидивы в группе, употреблявшей кофе, сказал Маркус.

Если дело в кофеине, то стимуляция адреналиновой реакции организма кофеином может помочь предотвратить фибрилляцию предсердий. Люди часто сообщают об эпизодах в расслабленном состоянии, например, во время сна или после обильного приема пищи, когда уровень адреналина низок, сказал Маркус, когда активируется часть нервной системы, которая отвечает за отдых и переваривание пищи.

Кроме того, в исследовании участвовали только люди, у которых на данный момент не было эпизодов мерцательной аритмии. Результаты могут быть не применимы к людям с неконтролируемым заболеванием.

«Если человек имел мерцательную аритмию, кофеин, безусловно, мог увеличить частоту пульса во время этого эпизода и, следовательно, привести к ухудшению симптомов», - сказал он.

«Для людей, которые уже регулярно пьют кофе, это показывает, что можно выпить чашку кофе утром и не испытывать проблем, если у вас мерцательная аритмия», - сказал Контрерас.

