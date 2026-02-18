Чотирьох південноафриканців, обманом відправлених рф воювати проти України, повернули на батьківщину
Київ • УНН
Чотирьох південноафриканців, обманом завербованих Росією для війни в Україні, репатріювали. Їх вербувала донька колишнього президента ПАР, обіцяючи роботу охоронцями.
Чотирьох південноафриканців серед приблизно 20 молодих чоловіків, чиї родини заявили, що їх обманом змусили воювати проти України, репатріювали. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Як зазначає видання, чоловіки, яких вербувала донька колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми, прибули до головного аеропорту Йоганнесбурга рейсом із Дубая.
Група, яка вирушила до росії близько липня, включала також двох чоловіків із Ботсвани. Їм казали, що їх навчатимуть охоронцями, але в підсумку змусили підписати військові контракти, повідомили родини.
Минулого тижня офіс президента Південної Африки Сиріла Рамафоси повідомив, що він обговорював із диктатором росії володимиром путіним питання повернення цих громадян.
Цей випадок підкреслює зростаюче занепокоєння тим, що росія вербує дедалі більше африканців для поповнення своїх військ, які страждають на брак особового складу. За даними доповіді цього місяця від Inpact, підрозділу некомерційної організації All Eyes On Wagner, близько 1 400 африканців воюють на боці росії, з яких приблизно 300 загинули
Дочка Джейкоба Зуми, Дудузіле Зума-Самбдулла, заявила, що її ввів в оману південноафриканець у росії на ім’я Блесинг Коза, і вона пішла у відставку з парламенту. Поліція Південної Африки розслідує її причетність до вербування.
Мерзенарська діяльність була незаконною в Південній Африці з 1998 року, а чинне законодавство забороняє громадянам брати участь у іноземних збройних конфліктах без дозволу уряду.
Багатьом африканцям, яких вербували, обіцяли роботу водіїв вантажівок або охоронців у росії, і вони не мали військової підготовки перед тим, як їх відправили воювати проти України.
