16:17
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 55617 перегляди
Чотирьох південноафриканців, обманом відправлених рф воювати проти України, повернули на батьківщину

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Чотирьох південноафриканців, обманом завербованих Росією для війни в Україні, репатріювали. Їх вербувала донька колишнього президента ПАР, обіцяючи роботу охоронцями.

Чотирьох південноафриканців, обманом відправлених рф воювати проти України, повернули на батьківщину

Чотирьох південноафриканців серед приблизно 20 молодих чоловіків, чиї родини заявили, що їх обманом змусили воювати проти України, репатріювали. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, чоловіки, яких вербувала донька колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми, прибули до головного аеропорту Йоганнесбурга рейсом із Дубая. 

Група, яка вирушила до росії близько липня, включала також двох чоловіків із Ботсвани. Їм казали, що їх навчатимуть охоронцями, але в підсумку змусили підписати військові контракти, повідомили родини.

Минулого тижня офіс президента Південної Африки Сиріла Рамафоси повідомив, що він обговорював із диктатором росії володимиром путіним питання повернення цих громадян.

рф вербує південноафриканських геймерів на війну проти України за допомогою ARMA3 та Discord - ЗМІ 07.01.26, 20:58 • 8190 переглядiв

Цей випадок підкреслює зростаюче занепокоєння тим, що росія вербує дедалі більше африканців для поповнення своїх військ, які страждають на брак особового складу. За даними доповіді цього місяця від Inpact, підрозділу некомерційної організації All Eyes On Wagner, близько 1 400 африканців воюють на боці росії, з яких приблизно 300 загинули

- підкреслює видання.

Дочка Джейкоба Зуми, Дудузіле Зума-Самбдулла, заявила, що її ввів в оману південноафриканець у росії на ім’я Блесинг Коза, і вона пішла у відставку з парламенту. Поліція Південної Африки розслідує її причетність до вербування.

Мерзенарська діяльність була незаконною в Південній Африці з 1998 року, а чинне законодавство забороняє громадянам брати участь у іноземних збройних конфліктах без дозволу уряду.

Багатьом африканцям, яких вербували, обіцяли роботу водіїв вантажівок або охоронців у росії, і вони не мали військової підготовки перед тим, як їх відправили воювати проти України.

рф використовує православну церкву для розширення геополітичного впливу в Африці – Bloomberg17.02.26, 05:11 • 4892 перегляди

Ольга Розгон

Світ
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Сиріл Рамафоса
Bloomberg
Дубай
Ботсвана
Південно-Африканська Республіка
Україна