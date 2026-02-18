Четырех южноафриканцев, обманом отправленных рф воевать против Украины, вернули на родину
Киев • УНН
Четырех южноафриканцев, обманом завербованных россией для войны в Украине, репатриировали. Их вербовала дочь бывшего президента ЮАР, обещая работу охранниками.
Четверо южноафриканцев из примерно 20 молодых людей, чьи семьи заявили, что их обманом заставили воевать против Украины, были репатриированы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Как отмечает издание, мужчины, которых вербовала дочь бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы, прибыли в главный аэропорт Йоханнесбурга рейсом из Дубая.
Группа, отправившаяся в Россию около июля, включала также двух мужчин из Ботсваны. Им говорили, что их будут обучать охранниками, но в итоге заставили подписать военные контракты, сообщили семьи.
На прошлой неделе офис президента Южной Африки Сирила Рамафосы сообщил, что он обсуждал с диктатором россии владимиром путиным вопрос возвращения этих граждан.
Этот случай подчеркивает растущую обеспокоенность тем, что россия вербует все больше африканцев для пополнения своих войск, страдающих от нехватки личного состава. По данным доклада этого месяца от Inpact, подразделения некоммерческой организации All Eyes On Wagner, около 1 400 африканцев воюют на стороне россии, из которых примерно 300 погибли
Дочь Джейкоба Зумы, Дудузиле Зума-Самбдулла, заявила, что ее ввел в заблуждение южноафриканец в России по имени Блессинг Коза, и она ушла в отставку из парламента. Полиция Южной Африки расследует ее причастность к вербовке.
Наемническая деятельность была незаконной в Южной Африке с 1998 года, а действующее законодательство запрещает гражданам участвовать в иностранных вооруженных конфликтах без разрешения правительства.
Многим африканцам, которых вербовали, обещали работу водителей грузовиков или охранников в россии, и они не имели военной подготовки перед тем, как их отправили воевать против Украины.
