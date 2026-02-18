Четырех южноафриканцев, обманом отправленных рф воевать против Украины, вернули на родину

$43.260.09
Эксклюзив
16:17 • 5204 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 12810 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 11759 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 19557 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 17953 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 15720 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 20255 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23458 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17141 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18010 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Популярные новости
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине18 февраля, 09:27 • 12934 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ18 февраля, 09:58 • 21937 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 11510 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 8114 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 13936 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 1258 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 12815 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 13963 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
12:34 • 19561 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 55744 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 8138 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 11533 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 20951 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 33480 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 28594 просмотра
Четырех южноафриканцев, обманом отправленных рф воевать против Украины, вернули на родину

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Четырех южноафриканцев, обманом завербованных россией для войны в Украине, репатриировали. Их вербовала дочь бывшего президента ЮАР, обещая работу охранниками.

Четырех южноафриканцев, обманом отправленных рф воевать против Украины, вернули на родину

Четверо южноафриканцев из примерно 20 молодых людей, чьи семьи заявили, что их обманом заставили воевать против Украины, были репатриированы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Как отмечает издание, мужчины, которых вербовала дочь бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы, прибыли в главный аэропорт Йоханнесбурга рейсом из Дубая.

Группа, отправившаяся в Россию около июля, включала также двух мужчин из Ботсваны. Им говорили, что их будут обучать охранниками, но в итоге заставили подписать военные контракты, сообщили семьи.

На прошлой неделе офис президента Южной Африки Сирила Рамафосы сообщил, что он обсуждал с диктатором россии владимиром путиным вопрос возвращения этих граждан.

рф вербует южноафриканских геймеров на войну против Украины с помощью ARMA3 и Discord - СМИ07.01.26, 20:58 • 8190 просмотров

Этот случай подчеркивает растущую обеспокоенность тем, что россия вербует все больше африканцев для пополнения своих войск, страдающих от нехватки личного состава. По данным доклада этого месяца от Inpact, подразделения некоммерческой организации All Eyes On Wagner, около 1 400 африканцев воюют на стороне россии, из которых примерно 300 погибли

- подчеркивает издание.

Дочь Джейкоба Зумы, Дудузиле Зума-Самбдулла, заявила, что ее ввел в заблуждение южноафриканец в России по имени Блессинг Коза, и она ушла в отставку из парламента. Полиция Южной Африки расследует ее причастность к вербовке.

Наемническая деятельность была незаконной в Южной Африке с 1998 года, а действующее законодательство запрещает гражданам участвовать в иностранных вооруженных конфликтах без разрешения правительства.

Многим африканцам, которых вербовали, обещали работу водителей грузовиков или охранников в россии, и они не имели военной подготовки перед тем, как их отправили воевать против Украины.

РФ использует православную церковь для расширения геополитического влияния в Африке – Bloomberg17.02.26, 05:11 • 4892 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Владимир Путин
Сирил Рамафоса
Bloomberg L.P.
Дубай
Ботсвана
Южная Африка
Украина