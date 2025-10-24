$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 3172 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чоловіка у США затримали за програвання "Імперського маршу" із "Зоряних війн" перед Нацгвардією - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

Житель Вашингтона подав позов, стверджуючи, що його затримали за відтворення теми Дарта Вейдера під час протесту проти Національної гвардії. Позов вимагає відшкодування збитків за порушення Першої та Четвертої поправок Конституції США.

Чоловіка у США затримали за програвання "Імперського маршу" із "Зоряних війн" перед Нацгвардією - ЗМІ

У США житель Вашингтона у четвер подав позов, стверджуючи, що його затримали за відтворення теми Дарта Вейдера із "Зоряних воєн" (Star Wars) під час протесту проти Національної гвардії, яка патрулює місто під час оголошених президентом США Дональдом Трампом заходів щодо боротьби зі злочинністю, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Американська спілка захисту громадянських свобод (ACLU) подала позов від імені Сема О'Гари проти чотирьох співробітників столичного поліцейського управління і військовослужбовця Національної гвардії штату Огайо, вимагаючи відшкодування збитків за передбачувані порушення Першої і Четвертої поправок Конституції США, незаконне затримання/ув'язнення; побиття.

Після того, як Трамп направив Національну гвардію з Вашингтона та інших штатів США в межах своєї кампанії по боротьбі зі злочинністю, О'Гара почав протестувати проти її розгортання, включивши пісню "Імперський марш" (The Imperial March) з фільму "Імперія завдає удару у відповідь" (The Empire Strikes Back), другого фільму оригінальної трилогії "Зоряні війни", під час зйомок військ Національної гвардії на вулицях міста.

Більшість бійців Національної гвардії "проігнорували" О'Гару, а "деякі посміхнулися чи посміялися" з його дій. Він виклав відео в TikTok, де, згідно з позовом, їх подивилися "мільйони" разів.

@freedc20009 #freedc ♬ original sound - freedc20009

Але гвардієць з Огайо "не був розважений цією сатирою" і "пригрозив викликати поліцейських округу Колумбія, щоб ті "розібралися" з протестувальником, якщо той продовжить", коли інцидент стався 11 вересня, стверджують адвокати ACLU у своїй скарзі.

У скарзі стверджується, що О'Гара використав свій телефон, "а іноді й невеликий динамік, і слухав "Імперський марш" на ходу, підтримуючи гучність музики, щоб було чути, але не гучно".

За словами його адвокатів, поліцейські округу Колумбія, які прибули, "міцно" закували О’Гару в наручники і затримали його на 15-20 хвилин.

Поліцейське управління округу Колумбія надало Axios поліцейський звіт про інцидент, у якому йдеться про те, що гвардієць "зупинив" поліцейських, і що О'Гару "відпустили без подальших інцидентів".

Юлія Шрамко

