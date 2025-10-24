Мужчину в США задержали за проигрывание "Имперского марша" из "Звездных войн" перед Нацгвардией - СМИ

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 1928 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 5030 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на РФ и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 4854 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 14161 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 8484 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 12145 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 16794 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 30850 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29343 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29668 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5м/с
86%
742мм
Популярные новости
Комитет Сената США одобрил законопроект о признании России спонсором терроризма23 октября, 22:49 • 12750 просмотра
Правоохранители задержали 9 человек, продававших "трофейное" оружие в Украине: изъяли гранатометы и автоматыPhoto23 октября, 23:15 • 13106 просмотра
Украинцам упростили подтверждение разрушения жилья через «Дію»: новые правила24 октября, 00:39 • 10103 просмотра
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters24 октября, 01:38 • 12998 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме02:49 • 13644 просмотра
публикации
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
06:00 • 14203 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 35428 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 55886 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 48845 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 42837 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Кир Стармер
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсон
Кировоградская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 2546 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 20073 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 24684 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 34886 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 43068 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

Мужчину в США задержали за проигрывание "Имперского марша" из "Звездных войн" перед Нацгвардией - СМИ

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Житель Вашингтона подал иск, утверждая, что его задержали за воспроизведение темы Дарта Вейдера во время протеста против Национальной гвардии. Иск требует возмещения ущерба за нарушение Первой и Четвертой поправок Конституции США.

Мужчину в США задержали за проигрывание "Имперского марша" из "Звездных войн" перед Нацгвардией - СМИ

В США житель Вашингтона в четверг подал иск, утверждая, что его задержали за воспроизведение темы Дарта Вейдера из "Звездных войн" (Star Wars) во время протеста против Национальной гвардии, патрулирующей город во время объявленных президентом США Дональдом Трампом мер по борьбе с преступностью, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал иск от имени Сэма О'Хары против четырех сотрудников столичного полицейского управления и военнослужащего Национальной гвардии штата Огайо, требуя возмещения убытков за предполагаемые нарушения Первой и Четвертой поправок Конституции США, незаконное задержание/заключение; избиение.

После того, как Трамп направил Национальную гвардию из Вашингтона и других штатов США в рамках своей кампании по борьбе с преступностью, О'Хара начал протестовать против ее развертывания, включив песню "Имперский марш" (The Imperial March) из фильма "Империя наносит ответный удар" (The Empire Strikes Back), второго фильма оригинальной трилогии "Звездные войны", во время съемок войск Национальной гвардии на улицах города.

Большинство бойцов Национальной гвардии "проигнорировали" О'Хару, а "некоторые улыбнулись или посмеялись" над его действиями. Он выложил видео в TikTok, где, согласно иску, их посмотрели "миллионы" раз.

@freedc20009 #freedc ♬ original sound - freedc20009
@freedc20009 #freedc ♬ original sound - freedc20009

Но гвардеец из Огайо "не был развлечен этой сатирой" и "пригрозил вызвать полицейских округа Колумбия, чтобы те "разобрались" с протестующим, если тот продолжит", когда инцидент произошел 11 сентября, утверждают адвокаты ACLU в своей жалобе.

В жалобе утверждается, что О'Хара использовал свой телефон, "а иногда и небольшой динамик, и слушал "Имперский марш" на ходу, поддерживая громкость музыки, чтобы было слышно, но не громко".

По словам его адвокатов, прибывшие полицейские округа Колумбия "крепко" заковали О'Хару в наручники и задержали его на 15-20 минут.

Полицейское управление округа Колумбия предоставило Axios полицейский отчет об инциденте, в котором говорится о том, что гвардеец "остановил" полицейских, и что О'Хару "отпустили без дальнейших инцидентов".

Нацгвардия США в Вашингтоне получила разрешение на ношение оружия - CNN25.08.25, 08:45 • 3011 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Выборы в США
Социальная сеть
Фильм
Огайо
Дональд Трамп
Соединённые Штаты