Мужчину в США задержали за проигрывание "Имперского марша" из "Звездных войн" перед Нацгвардией - СМИ

В США житель Вашингтона в четверг подал иск, утверждая, что его задержали за воспроизведение темы Дарта Вейдера из "Звездных войн" (Star Wars) во время протеста против Национальной гвардии, патрулирующей город во время объявленных президентом США Дональдом Трампом мер по борьбе с преступностью, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал иск от имени Сэма О'Хары против четырех сотрудников столичного полицейского управления и военнослужащего Национальной гвардии штата Огайо, требуя возмещения убытков за предполагаемые нарушения Первой и Четвертой поправок Конституции США, незаконное задержание/заключение; избиение.

После того, как Трамп направил Национальную гвардию из Вашингтона и других штатов США в рамках своей кампании по борьбе с преступностью, О'Хара начал протестовать против ее развертывания, включив песню "Имперский марш" (The Imperial March) из фильма "Империя наносит ответный удар" (The Empire Strikes Back), второго фильма оригинальной трилогии "Звездные войны", во время съемок войск Национальной гвардии на улицах города.

Большинство бойцов Национальной гвардии "проигнорировали" О'Хару, а "некоторые улыбнулись или посмеялись" над его действиями. Он выложил видео в TikTok, где, согласно иску, их посмотрели "миллионы" раз.

Но гвардеец из Огайо "не был развлечен этой сатирой" и "пригрозил вызвать полицейских округа Колумбия, чтобы те "разобрались" с протестующим, если тот продолжит", когда инцидент произошел 11 сентября, утверждают адвокаты ACLU в своей жалобе.

В жалобе утверждается, что О'Хара использовал свой телефон, "а иногда и небольшой динамик, и слушал "Имперский марш" на ходу, поддерживая громкость музыки, чтобы было слышно, но не громко".

По словам его адвокатов, прибывшие полицейские округа Колумбия "крепко" заковали О'Хару в наручники и задержали его на 15-20 минут.

Полицейское управление округа Колумбия предоставило Axios полицейский отчет об инциденте, в котором говорится о том, что гвардеец "остановил" полицейских, и что О'Хару "отпустили без дальнейших инцидентов".

