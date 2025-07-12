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Чоловік "застряг" на опорі підвісного мосту в Житомирі: як його рятували

Київ • УНН

 • 1922 перегляди

У Житомирі рятувальники ДСНС зняли чоловіка з опори підвісного мосту, куди він заліз і не зміг спуститися. Його підняли на міст за допомогою верхолазного спорядження, фізичних ушкоджень він не отримав.

Чоловік "застряг" на опорі підвісного мосту в Житомирі: як його рятували

У Житомирі рятувальники зняли чоловіка з опори мосту, який заліз туди, а потім не зміг спуститися. Для порятунку чоловіка рятувальники використали підвісний міст, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Сьогодні вдень рятувальники ДСНС надали допомогу чоловіку, який піднявся на опору підвісного мосту в центрі Житомира та не зміг самостійно спуститися 

- говориться у повідомленні.

У ДСНС пояснили, що один із рятувальників у верхолазному спорядженні спустився до чоловіка, закріпив у страхувальній системі і разом з колегами підняв на міст. Постраждалий під час цього інциденту фізичних ушкоджень не зазнав. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Доповнення

У Чернігові в ріці Десна потонула дівчина. Трагедія сталася у четвер після обіду. На очах у відпочивальників дівчина зникла під водою і більше не виринула.

У місті Покров Дніпропетровської області дворічна дівчинка випала з вікна четвертого поверху. Дитину терміново госпіталізували після того, як рятувальники передали її медикам.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Дніпропетровська область
Покров
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігів
Житомир
Tesla
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