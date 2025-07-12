Мужчина "застрял" на опоре подвесного моста в Житомире: как его спасали

В Житомире спасатели сняли мужчину с опоры моста, который залез туда, а потом не смог спуститься. Для спасения мужчины спасатели использовали подвесной мост, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня днем спасатели ГСЧС оказали помощь мужчине, который поднялся на опору подвесного моста в центре Житомира и не смог самостоятельно спуститься - говорится в сообщении.

В ГСЧС объяснили, что один из спасателей в верхолазном снаряжении спустился к мужчине, закрепил в страховочной системе и вместе с коллегами поднял на мост. Пострадавший во время этого инцидента физических повреждений не получил. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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