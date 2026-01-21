Чоловік порізав обличчя водію трамвая у Києві за прохання вийти з салону на кінцевій - поліція

У Києві чоловік понівечив обличчя водію трамвая через прохання вийти з салону на кінцевій зупинці, зловмиснику оголосили про підозру, повідомили у середу в ГУНП в столиці, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про госпіталізацію 43-річного водія трамвая з ножовими пораненнями грудей та обличчя у Деснянському районі поліція отримала від працівників екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав після того, як попросив пасажира вийти з салона трамвая на кінцевій зупинці - повідомили у поліції.

Пасажир, за даними поліції, спочатку побив водія, а потім дістав ніж та завдав йому два удари.

"Пасажир почав сперечатись з водієм й невдовзі конфлікт переріс у бійку, в ході якої порушник ножем два рази вдарив водієві в груди та по обличчю. Оперативники швидко встановили та розшукали нападника - ним виявився 32-річний місцевий мешканець", - вказали у поліції.

Слідчі затримали його і повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

На потерпілого наразі чекає довготривале відновлення.

