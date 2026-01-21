Чоловік порізав обличчя водію трамвая у Києві за прохання вийти з салону на кінцевій - поліція

$43.180.08
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 22410 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 43383 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 38334 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 61837 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 37629 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 54351 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 26607 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29697 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 27332 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з ВенесуелоюVideo20 січня, 23:38 • 19769 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною21 січня, 00:14 • 24058 перегляди
Письменник Андрій Любка мобілізується до ЗСУ після волонтерської діяльності21 січня, 00:47 • 11219 перегляди
Нова залізнична катастрофа в Іспанії: одна людина загинула, щонайменше 14 отримали пораненняVideo21 січня, 01:20 • 10131 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою04:33 • 8324 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 32942 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 61833 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 54345 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 49100 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 61331 перегляди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Ренд Пол
Майк Джонсон (політик)
Кір Стармер
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Давос
Данія
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 6156 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 16198 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 22400 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 23347 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 30202 перегляди
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian

Чоловік порізав обличчя водію трамвая у Києві за прохання вийти з салону на кінцевій - поліція

Київ • УНН

 • 352 перегляди

У Києві чоловік напав на 43-річного водія трамвая, завдавши йому ножових поранень грудей та обличчя. Зловмиснику оголосили підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Чоловік порізав обличчя водію трамвая у Києві за прохання вийти з салону на кінцевій - поліція

У Києві чоловік понівечив обличчя водію трамвая через прохання вийти з салону на кінцевій зупинці, зловмиснику оголосили про підозру, повідомили у середу в ГУНП в столиці, пише УНН.

Деталі

Повідомлення про госпіталізацію 43-річного водія трамвая з ножовими пораненнями грудей та обличчя у Деснянському районі поліція отримала від працівників екстреної медичної допомоги.

Правоохоронці встановили, що поранення чоловік отримав після того, як попросив пасажира вийти з салона трамвая на кінцевій зупинці

- повідомили у поліції.

Пасажир, за даними поліції, спочатку побив водія, а потім дістав ніж та завдав йому два удари. 

"Пасажир почав сперечатись з водієм й невдовзі конфлікт переріс у бійку, в ході якої порушник ножем два рази вдарив водієві в груди та по обличчю. Оперативники швидко встановили та розшукали нападника - ним виявився 32-річний місцевий мешканець", - вказали у поліції.

Слідчі затримали його і повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

На потерпілого наразі чекає довготривале відновлення.

Юлія Шрамко

