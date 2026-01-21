Мужчина порезал лицо водителю трамвая в Киеве за просьбу выйти из салона на конечной - полиция

$43.180.08
08:59 • 4212 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 24464 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 45497 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 40401 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 65348 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 38403 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 56776 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26694 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29756 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27394 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной
21 января, 00:14 • 26165 просмотра
Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ после волонтерской деятельности
21 января, 00:47 • 13293 просмотра
Новая железнодорожная катастрофа в Испании: один человек погиб, по меньшей мере 14 получили ранения
21 января, 01:20 • 12190 просмотра
Самолет Трампа совершил вынужденную посадку по пути в Давос из-за проблем с электропроводкой
04:33 • 11237 просмотра
Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT
08:33 • 8814 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть
20 января, 19:12 • 34888 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
20 января, 15:45 • 65348 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 13:28 • 56776 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники
20 января, 10:57 • 50954 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропорта
20 января, 07:20 • 63196 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями
06:46 • 8346 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях
20 января, 17:49 • 17241 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей
20 января, 17:16 • 23375 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount
20 января, 16:21 • 24270 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026
20 января, 14:39 • 31121 просмотра
Мужчина порезал лицо водителю трамвая в Киеве за просьбу выйти из салона на конечной - полиция

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

В Киеве мужчина напал на 43-летнего водителя трамвая, нанеся ему ножевые ранения груди и лица. Злоумышленнику объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении.

Мужчина порезал лицо водителю трамвая в Киеве за просьбу выйти из салона на конечной - полиция

В Киеве мужчина изувечил лицо водителю трамвая из-за просьбы выйти из салона на конечной остановке, злоумышленнику объявили о подозрении, сообщили в среду в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

Сообщение о госпитализации 43-летнего водителя трамвая с ножевыми ранениями груди и лица в Деснянском районе полиция получила от работников экстренной медицинской помощи.

Правоохранители установили, что ранения мужчина получил после того, как попросил пассажира выйти из салона трамвая на конечной остановке

- сообщили в полиции.

Пассажир, по данным полиции, сначала избил водителя, а затем достал нож и нанес ему два удара.

"Пассажир начал спорить с водителем и вскоре конфликт перерос в драку, в ходе которой нарушитель ножом два раза ударил водителя в грудь и по лицу. Оперативники быстро установили и разыскали нападавшего - им оказался 32-летний местный житель", - указали в полиции.

Следователи задержали его и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Пострадавшего сейчас ждет длительное восстановление.

Возле столичного метро умер мужчина, но не от гололедицы - полиция19.01.26, 15:53 • 6138 просмотров

Юлия Шрамко

