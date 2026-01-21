Мужчина порезал лицо водителю трамвая в Киеве за просьбу выйти из салона на конечной - полиция
Киев • УНН
В Киеве мужчина напал на 43-летнего водителя трамвая, нанеся ему ножевые ранения груди и лица. Злоумышленнику объявили подозрение в умышленном тяжком телесном повреждении.
В Киеве мужчина изувечил лицо водителю трамвая из-за просьбы выйти из салона на конечной остановке, злоумышленнику объявили о подозрении, сообщили в среду в ГУНП в столице, пишет УНН.
Детали
Сообщение о госпитализации 43-летнего водителя трамвая с ножевыми ранениями груди и лица в Деснянском районе полиция получила от работников экстренной медицинской помощи.
Правоохранители установили, что ранения мужчина получил после того, как попросил пассажира выйти из салона трамвая на конечной остановке
Пассажир, по данным полиции, сначала избил водителя, а затем достал нож и нанес ему два удара.
"Пассажир начал спорить с водителем и вскоре конфликт перерос в драку, в ходе которой нарушитель ножом два раза ударил водителя в грудь и по лицу. Оперативники быстро установили и разыскали нападавшего - им оказался 32-летний местный житель", - указали в полиции.
Следователи задержали его и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Пострадавшего сейчас ждет длительное восстановление.
