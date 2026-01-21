Мужчина порезал лицо водителю трамвая в Киеве за просьбу выйти из салона на конечной - полиция

В Киеве мужчина изувечил лицо водителю трамвая из-за просьбы выйти из салона на конечной остановке, злоумышленнику объявили о подозрении, сообщили в среду в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

Сообщение о госпитализации 43-летнего водителя трамвая с ножевыми ранениями груди и лица в Деснянском районе полиция получила от работников экстренной медицинской помощи.

Правоохранители установили, что ранения мужчина получил после того, как попросил пассажира выйти из салона трамвая на конечной остановке - сообщили в полиции.

Пассажир, по данным полиции, сначала избил водителя, а затем достал нож и нанес ему два удара.

"Пассажир начал спорить с водителем и вскоре конфликт перерос в драку, в ходе которой нарушитель ножом два раза ударил водителя в грудь и по лицу. Оперативники быстро установили и разыскали нападавшего - им оказался 32-летний местный житель", - указали в полиции.

Следователи задержали его и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Пострадавшего сейчас ждет длительное восстановление.

Возле столичного метро умер мужчина, но не от гололедицы - полиция