Четверо людей загинули на Тенерифе після того, як потужна хвиля затягнула плавців у море

Четверо людей загинули, ще одна особа вважається зниклою безвісти після того, як потужна хвиля змила групу плавців у море на іспанському острові Тенерифе. Трагедія сталася у популярному серед відпочивальників районі, що викликало масштабну рятувальну операцію із залученням гідроциклів та гелікоптерів. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у басейні, розташованому на острові Кангрехо, на узбережжі Лос-Гігантес. Ця зона є популярною серед іноземних туристів, але стає вкрай небезпечною під час бурхливого моря, коли великі хвилі можуть легко подолати цементний бар'єр.

Масштабна пожежа в ресторані-клубі в Індії: кількість жертв зросла до 25

Тіла трьох жертв – 35-річного чоловіка, 55-річної жінки та ще однієї особи були знайдені у неділю. Четверта жертва, жінка, померла у понеділок у лікарні, куди її доставили вертольотом після реанімації на місці події. Імена загиблих наразі не називаються.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на момент, коли плавців змило морем, діяло попередження про небезпеку бурхливого моря, а одне видання повідомляло, що басейн був закритий для відвідувачів ще з 3 грудня. Еміліо Наварро, мер Сантьяго-дель-Тьєде, закликав громадян дотримуватися правил безпеки:

Щонайменше 22 людини загинули, включно з вагітною жінкою внаслідок пожежі в офісній будівлі в столиці Індонезії