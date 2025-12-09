49.020.03
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 15403 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 16554 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
9 грудня, 10:26 • 24201 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
9 грудня, 09:02 • 31054 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
9 грудня, 07:23 • 44918 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
9 грудня, 07:00 • 28207 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30683 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄС
8 грудня, 18:20 • 40721 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 34388 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
Четверо людей загинули на Тенерифе після того, як потужна хвиля затягнула плавців у море

Київ • УНН

 • 144 перегляди

На іспанському острові Тенерифе четверо людей загинули, а одна особа зникла безвісти після того, як потужна хвиля змила групу плавців у море. Трагедія трапилася в популярному районі, попри попередження про небезпеку бурхливого моря.

Четверо людей загинули на Тенерифе після того, як потужна хвиля затягнула плавців у море

Четверо людей загинули, ще одна особа вважається зниклою безвісти після того, як потужна хвиля змила групу плавців у море на іспанському острові Тенерифе. Трагедія сталася у популярному серед відпочивальників районі, що викликало масштабну рятувальну операцію із залученням гідроциклів та гелікоптерів. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у басейні, розташованому на острові Кангрехо, на узбережжі Лос-Гігантес. Ця зона є популярною серед іноземних туристів, але стає вкрай небезпечною під час бурхливого моря, коли великі хвилі можуть легко подолати цементний бар'єр.

Масштабна пожежа в ресторані-клубі в Індії: кількість жертв зросла до 2507.12.25, 10:05 • 4097 переглядiв

Тіла трьох жертв – 35-річного чоловіка, 55-річної жінки та ще однієї особи були знайдені у неділю. Четверта жертва, жінка, померла у понеділок у лікарні, куди її доставили вертольотом після реанімації на місці події. Імена загиблих наразі не називаються.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, на момент, коли плавців змило морем, діяло попередження про небезпеку бурхливого моря, а одне видання повідомляло, що басейн був закритий для відвідувачів ще з 3 грудня. Еміліо Наварро, мер Сантьяго-дель-Тьєде, закликав громадян дотримуватися правил безпеки: 

Щонайменше 22 людини загинули, включно з вагітною жінкою внаслідок пожежі в офісній будівлі в столиці Індонезії09.12.25, 17:34 • 1200 переглядiв

Степан Гафтко

