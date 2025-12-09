Четыре человека погибли на Тенерифе после того, как мощная волна унесла пловцов в море

Четыре человека погибли, еще один считается пропавшим без вести после того, как мощная волна смыла группу пловцов в море на испанском острове Тенерифе. Трагедия произошла в популярном среди отдыхающих районе, что вызвало масштабную спасательную операцию с привлечением гидроциклов и вертолетов. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел в бассейне, расположенном на острове Кангрехо, на побережье Лос-Гигантес. Эта зона популярна среди иностранных туристов, но становится крайне опасной во время бурного моря, когда большие волны могут легко преодолеть цементный барьер.

Тела трех жертв – 35-летнего мужчины, 55-летней женщины и еще одного человека были найдены в воскресенье. Четвертая жертва, женщина, умерла в понедельник в больнице, куда ее доставили вертолетом после реанимации на месте происшествия. Имена погибших пока не называются.

По сообщениям местных СМИ, на момент, когда пловцов смыло морем, действовало предупреждение об опасности бурного моря, а одно издание сообщало, что бассейн был закрыт для посетителей еще с 3 декабря. Эмилио Наварро, мэр Сантьяго-дель-Тьеде, призвал граждан соблюдать правила безопасности:

