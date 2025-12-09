49.020.03
15:34 • 11587 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 14961 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 16336 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 23994 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 44735 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28168 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 30657 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 40702 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 34377 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35666 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 60735 просмотра
Четыре человека погибли на Тенерифе после того, как мощная волна унесла пловцов в море

Киев • УНН

 • 10 просмотра

На испанском острове Тенерифе четыре человека погибли, а один человек пропал без вести после того, как мощная волна смыла группу пловцов в море. Трагедия произошла в популярном районе, несмотря на предупреждения об опасности бурного моря.

Четыре человека погибли на Тенерифе после того, как мощная волна унесла пловцов в море

Четыре человека погибли, еще один считается пропавшим без вести после того, как мощная волна смыла группу пловцов в море на испанском острове Тенерифе. Трагедия произошла в популярном среди отдыхающих районе, что вызвало масштабную спасательную операцию с привлечением гидроциклов и вертолетов. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел в бассейне, расположенном на острове Кангрехо, на побережье Лос-Гигантес. Эта зона популярна среди иностранных туристов, но становится крайне опасной во время бурного моря, когда большие волны могут легко преодолеть цементный барьер.

Масштабный пожар в ресторане-клубе в Индии: число жертв возросло до 2507.12.25, 10:05 • 4097 просмотров

Тела трех жертв – 35-летнего мужчины, 55-летней женщины и еще одного человека были найдены в воскресенье. Четвертая жертва, женщина, умерла в понедельник в больнице, куда ее доставили вертолетом после реанимации на месте происшествия. Имена погибших пока не называются.

По сообщениям местных СМИ, на момент, когда пловцов смыло морем, действовало предупреждение об опасности бурного моря, а одно издание сообщало, что бассейн был закрыт для посетителей еще с 3 декабря. Эмилио Наварро, мэр Сантьяго-дель-Тьеде, призвал граждан соблюдать правила безопасности: 

По меньшей мере 22 человека погибли, включая беременную женщину, в результате пожара в офисном здании в столице Индонезии09.12.25, 17:34 • 1164 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Индонезия
Индия