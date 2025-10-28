Чернігів зазнав атаки: у центрі міста зафіксовано падіння шахеда
Київ • УНН
Пізно ввечері 27 жовтня у Чернігові пролунав вибух, спричинений падінням шахеда в центральній частині міста. Після інциденту виникли проблеми з мобільним зв'язком.
У Чернігові пізно ввечері понеділка, 27 жовтня, стався вибух. Про це повідомляє УНН із посиланням на владу міста та місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що вибух пролунав у центрі Чернігова.
Зафіксовано падіння шахеда в центральній частині міста. Наслідки уточнюються
Тим часом місцеві мешканці розповіли, що після вибуху у місті виникли проблеми з мобільним зв'язком.
Нагадаємо
Напередодні внаслідок падіння дрона біля житлового будинку на півночі Чернігова постраждали дві людини.
