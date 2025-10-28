Чернігів зазнав атаки: у центрі міста зафіксовано падіння шахеда

У Чернігові пізно ввечері понеділка, 27 жовтня, стався вибух. Про це повідомляє УНН із посиланням на владу міста та місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що вибух пролунав у центрі Чернігова.

Зафіксовано падіння шахеда в центральній частині міста. Наслідки уточнюються - написав начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Тим часом місцеві мешканці розповіли, що після вибуху у місті виникли проблеми з мобільним зв'язком.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок падіння дрона біля житлового будинку на півночі Чернігова постраждали дві людини.

