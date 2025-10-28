Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда

В Чернигове поздно вечером в понедельник, 27 октября, произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на власти города и местные паблики.

Детали

Отмечается, что взрыв прогремел в центре Чернигова.

Зафиксировано падение шахеда в центральной части города. Последствия уточняются - написал начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Тем временем местные жители рассказали, что после взрыва в городе возникли проблемы с мобильной связью.

Напомним

Накануне в результате падения дрона возле жилого дома на севере Чернигова пострадали два человека.

