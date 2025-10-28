Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда

$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 30544 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 45525 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 60624 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 49565 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 51982 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 40587 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42924 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37222 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 35074 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28901 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 36672 просмотра
Индексы Уолл-стрит обновили рекорды на фоне торговых переговоров США–Китай и ожидаемого снижения ставки ФРС27 октября, 16:58 • 7152 просмотра
Отправляли в военный лагерь, допрашивали и травили: Украине удалось спасти еще 17 детей и подростков из оккупации27 октября, 17:11 • 11963 просмотра
Погиб Богдан Змий – создатель роботизированной машины для разминирования "Змей"18:47 • 15504 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь19:31 • 14838 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 36732 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 47090 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
27 октября, 12:53 • 60619 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00 • 99152 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 121276 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Виктор Орбан
Кир Стармер
Соединённые Штаты
Украина
Турция
Китай
Венгрия
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь19:31 • 14887 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 51794 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 65275 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 69180 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 79139 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Крылатая ракета Storm Shadow

Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда

Киев • УНН

 • 2106 просмотра

Поздно вечером 27 октября в Чернигове прогремел взрыв, вызванный падением шахеда в центральной части города. После инцидента возникли проблемы с мобильной связью.

Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда

В Чернигове поздно вечером в понедельник, 27 октября, произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на власти города и местные паблики.

Детали

Отмечается, что взрыв прогремел в центре Чернигова.

Зафиксировано падение шахеда в центральной части города. Последствия уточняются

- написал начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.

Тем временем местные жители рассказали, что после взрыва в городе возникли проблемы с мобильной связью.

Напомним

Накануне в результате падения дрона возле жилого дома на севере Чернигова пострадали два человека.

Атака россиян на Чернигов: попадание в предприятие и возгорание авто26.10.25, 00:30 • 6032 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Чернигов