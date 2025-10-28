Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда
Поздно вечером 27 октября в Чернигове прогремел взрыв, вызванный падением шахеда в центральной части города. После инцидента возникли проблемы с мобильной связью.
В Чернигове поздно вечером в понедельник, 27 октября, произошел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на власти города и местные паблики.
Отмечается, что взрыв прогремел в центре Чернигова.
Зафиксировано падение шахеда в центральной части города. Последствия уточняются
Тем временем местные жители рассказали, что после взрыва в городе возникли проблемы с мобильной связью.
Накануне в результате падения дрона возле жилого дома на севере Чернигова пострадали два человека.
