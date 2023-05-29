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Через ворожі обстріли без світла жителі у шести областях - Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Через ворожі обстріли на прифронтових територіях Донецької області було знеструмлено 19 населених пунктів, у Запорізькій області – 27. Внаслідок попередніх ворожих влучань досі залишається без світла частина споживачів у п'яти областях. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Деталі

У Міненерго підтвердили, що влучань та пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури, внаслідок чергового нічного масованого ракетно-дронового удару по всій території країни, не зафіксовано.

"Водночас ворог продовжує тероризувати прифронтові та прикордонні з росією території. Внаслідок обстрілів у Донецькій області було знеструмлено 19 населених пунктів, у Запорізькій області – 27 населених пунктів. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - зазначається в повідомленні.

За добу, як вказано, вдалося повернути світло для майже 29 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти у Донецькій та Запорізькій областях, повідомляє міністерство.

Також повідомляється, що масштабна ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж у межах підготовки до нового опалювального сезону триває. "В ремонті - атомні енергоблоки, блоки теплової та гідрогенерації. Водночас виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів", - вказали у Міненерго.

"У денну частину доби (з 10:45 до 16:00 години) були застосовані обмеження відновлюваних джерел енергії для балансування енергосистеми, адже генерація перевищувала споживання", - повідомили у міністерстві.

Також зазначається, що комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 3,7 млн кВт*год. Також минулої доби відбувався експорт електроенергії до Польщі обсягом 0,8 млн кВт*год.

За добу обсяг газу в українських підземних сховищах зріс на 27,1 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,4 мільярда метрів кубічних, додали у міністерстві.

Доповнення

Як повідомило Укренерго, нічна атака російських військ не завдала нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Наразі в енергосистемі виробляється достатньо електроенергії для покриття споживання, але у вечірні години українців просять споживати її ощадливо.

російські окупанти за минулу добу завдали по Запорізькій області 93 удари, є нові руйнування, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження багатьох житлових будинків, також зафіксовано влучання у промзону, розповів  очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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