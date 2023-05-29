Ворог 93 рази вдарив по містах і селах на Запоріжжі, була атака з дрона - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські окупанти за минулу добу завдали по Запорізькій області 93 удари, є нові руйнування, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Ворог завдав 93 удари по 20 мирних населених пунктах: артобстріли по Гуляйполю, Оріхову, Кам'янському та навколишніх селах, РСЗВ по Степногірську, Малинівці, Темирівці, атака з БПЛА по Ольгівському. На щастя, людей не зачепило. Додалося 11 нових руйнувань приватних будинків та іншого майна місцевих жителів", - написав Малашко.
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