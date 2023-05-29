Під час нічної ворожої атаки на Україну "Калібри" не застосовувалися - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські окупанти не застосовували під час нічної атаки на Україну крилаті ракети "Калібр". Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.
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«Незважаючи на те, що серед ночі були публікації різного штабу, що використовувалися «Калібри», вони не застосовувалися вночі, але на ранок ворог вивів такий ракетоносій», - розповіла Гуменюк.
Вона повідомила, що о 6:15 у Чорне море вийшов ворожий ракетоносій, споряджений 8 «Калібрами», які готові до застосування.
Доповнення
Під час нічної ворожої атаки силами ППО було знищено 3 ворожих безпілотники над Миколаївщиною.
Також під час ворожої атаки на Україну в Одесі було знищено один ударний безпілотник, проте було і влучання.
У небі над Україною вночі знищили 37 з близько 40 крилатих ракет та 29 з близько 35 "шахедів".