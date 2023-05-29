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Під час нічної ворожої атаки на Україну "Калібри" не застосовувалися - Гуменюк

Під час нічної ворожої атаки на Україну "Калібри" не застосовувалися - Гуменюк

Київ • УНН

 • 393129 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські окупанти не застосовували під час нічної атаки на Україну крилаті ракети "Калібр". Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.

Цитата

«Незважаючи на те, що серед ночі були публікації різного штабу, що використовувалися «Калібри», вони не застосовувалися вночі, але на ранок ворог вивів такий ракетоносій», - розповіла Гуменюк.

Вона повідомила, що о 6:15 у Чорне море вийшов ворожий ракетоносій, споряджений 8 «Калібрами», які готові до застосування.

Доповнення

Під час нічної ворожої атаки силами ППО було знищено 3 ворожих безпілотники над Миколаївщиною.

Також під час ворожої атаки на Україну в Одесі було знищено один ударний безпілотник, проте було і влучання.

У небі над Україною вночі знищили 37 з близько 40 крилатих ракет та 29 з близько 35 "шахедів".

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