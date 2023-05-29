Во время ночной вражеской атаки на Украину "Калибры" не применялись - Гуменюк
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Российские оккупанты не применяли во время ночной атаки на Украину крылатые ракеты "Калибр". Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает УНН.
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«Несмотря на то, что среди ночи были публикации разного штаба, что использовались «Калибры», они не применялись ночью, но на утро враг вывел такой ракетоноситель», - рассказала Гуменюк.
Она сообщила, что в 6:15 в Черное море вышел вражеский ракетоноситель, снаряженный 8 «Калибрами», которые готовы к применению.
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Во время ночной вражеской атаки силами ПВО было уничтожено 3 вражеских беспилотника над Николаевской областью.
Также во время вражеской атаки на Украину в Одессе был уничтожен один ударный беспилотник, однако было и попадание.
В небе над Украиной ночью уничтожили 37 из около 40 крылатых ракет и 29 из около 35 "шахедов".