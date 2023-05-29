Над Миколаївщиною було знищено 3 ворожих БПЛА - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Під час нічної ворожої атаки силами ППО було знищено 3 ворожих безпілотники над Миколаївщиною, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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“Під час нічної масованої ракетно-дронової атаки ворог спрямував по півдню України дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136». Три з них знищено в небі над Миколаївщиною”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Минулої доби ворог завдав ударів по Очаківській громаді та її акваторії. Миколаївська ОВА повідомляє, що обійшлось без постраждалих.
Також окупанти атакували сьогодні зранку Снігурівську громаду Миколаївської області. Постраждалих та руйнувань немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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