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Над Николаевщиной было уничтожено 3 вражеских БПЛА - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Во время ночной вражеской атаки силами ПВО было уничтожено 3 вражеских беспилотника над Николаевщиной, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата 

“Во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа «Shahed-131/136». Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной”, - говорится в сообщении. 

Дополнение

За прошедшие сутки враг нанес удары по Очаковской общине и ее акватории. Николаевская ОВА сообщает, что обошлось без пострадавших. 

Также оккупанты атаковали сегодня утром Снигиревскую громаду Николаевской области. Пострадавших и разрушений нет.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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