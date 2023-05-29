Над Николаевщиной было уничтожено 3 вражеских БПЛА - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Во время ночной вражеской атаки силами ПВО было уничтожено 3 вражеских беспилотника над Николаевщиной, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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“Во время ночной массированной ракетно-дроновой атаки враг направил по югу Украины дроны-камикадзе типа «Shahed-131/136». Три из них уничтожены в небе над Николаевщиной”, - говорится в сообщении.
Дополнение
За прошедшие сутки враг нанес удары по Очаковской общине и ее акватории. Николаевская ОВА сообщает, что обошлось без пострадавших.
Также оккупанты атаковали сегодня утром Снигиревскую громаду Николаевской области. Пострадавших и разрушений нет.
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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