У небі над Україною вночі знищили 37 з близько 40 крилатих ракет та 29 з близько 35 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські війська у ніч на 29 травня випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 ударних дронів типу Shahed, з них знищено 37 крилатих ракет і 29 "шахедів". Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних дронів", - повідомив Залужний.
З його слів, протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід».
"Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555; 29 ударних БпЛА Shahed-136/131; 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", - вказав Залужний.
Доповнення
У ніч на 29 травня російські війська завдали чергового ракетного та авіаційного ударів "шахедами". Загалом, протягом минулої доби, за даними Генштабу, ворог завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА “Shahed”. 58 “шахедів” знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.