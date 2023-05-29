У небі над Україною вночі знищили 37 з близько 40 крилатих ракет та 29 з близько 35 "шахедів"

ukru
Ексклюзив
05:38 • 238 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 275698 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 373157 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 306883 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 341668 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306239 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222596 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206928 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165529 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 538896 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 22679 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 20336 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 19168 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 14910 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 13726 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 396137 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 538898 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 571766 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 568707 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 468448 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206371 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 373157 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176205 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167034 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137863 перегляди
Актуальне
У небі над Україною вночі знищили 37 з близько 40 крилатих ракет та 29 з близько 35 "шахедів"

У небі над Україною вночі знищили 37 з близько 40 крилатих ракет та 29 з близько 35 "шахедів"

Київ • УНН

 • 621558 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські війська у ніч на 29 травня випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 ударних дронів типу Shahed, з них знищено 37 крилатих ракет і 29 "шахедів". Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Цієї ночі російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього – близько 35 ударних дронів", - повідомив Залужний.

З його слів, протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід».

"Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555; 29 ударних БпЛА Shahed-136/131; 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", - вказав Залужний.

Доповнення

У ніч на 29 травня російські війська завдали чергового ракетного та авіаційного ударів "шахедами". Загалом, протягом минулої доби, за даними Генштабу, ворог завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА “Shahed”. 58 “шахедів” знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.44
Bitcoin
$81,848.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,145.09
Ethereum
$1,805.17