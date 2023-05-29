В небе над Украиной ночью уничтожили 37 из около 40 крылатых ракет и 29 из около 35 "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Российские войска в ночь на 29 мая выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов типа Shahed, из них уничтожено 37 крылатых ракет и 29 "шахедов". Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Telegram, пишет УНН.
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"Этой ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БПЛА Shahed-136/131. Всего – около 35 ударных дронов", - сообщил Залужный.
По его словам, противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил: «Центр», «Восток», «Юг» и «Запад».
"Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей: 37 крылатых ракет Х-101/Х-555; 29 ударных БпЛА Shahed-136/131; 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня", - указал Залужный.
Дополнение
В ночь на 29 мая российские войска нанесли очередной ракетный и авиационный удары "шахедами". В целом, за прошедшие сутки, по данным Генштаба, враг нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БпЛА “Shahed”. 58 “шахедов” уничтожено нашими защитниками. Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.