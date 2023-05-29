Враг 93 раза ударил по городам и селам на Запорожье, была атака с дрона - ОВА

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"Враг нанес 93 удара по 20 мирным населенным пунктам: артобстрелы по Гуляйполю, Орехову, Каменскому и окрестным селам, РСЗО по Степногорску, Малиновке, Темировке, атака с БПЛА по Ольговскому. К счастью, людей не задело. Добавилось 11 новых разрушений частных домов и другого имущества местных жителей", - написал Малашко.

Напомним

В небе над Украиной ночью уничтожили 37 из около 40 крылатых ракет и 29 из около 35 "шахедов".