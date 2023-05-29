Ворожі обстріли Донеччини: є пошкодження багатьох житлових будинків

ukru
Ексклюзив
05:38 • 1765 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 276186 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 373552 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 307197 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 341954 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306411 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222705 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206944 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165533 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539122 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 21425 перегляди
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 10713 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 20419 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 16585 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 15278 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 396374 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539122 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 571949 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 568886 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 468613 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206454 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 373552 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176271 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167093 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137918 перегляди
Актуальне
Ворожі обстріли Донеччини: є пошкодження багатьох житлових будинків

Ворожі обстріли Донеччини: є пошкодження багатьох житлових будинків

Київ • УНН

 • 301239 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про ситуацію в області. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження багатьох житлових будинків, також зафіксовано влучання у промзону. Про це Кириленко написав на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Деталі

Напередодні російські загарбники завдали удару по передмістю Краматорська, за інформацією обійшлося без жертв.

"На Волноваському напрямку зафіксовано 22 артобстріли та 4 авіаудари по Вугледару, під вогнем Пречистівка. У Комарській громаді постраждали Шевченко і Бурлацьке", - зазначив Кириленко.

Також на Донецькому напрямку російські окупанти завдали авіаудару по Авдіївці. А ранком — обстріляли місто з артилерії та Градів. Зафіксовано влучання у житловий сектор і промзону. У Кураховому пошкоджено 16 приватних будинків.

"На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 3 будинки, у Часовоярській громаді — 4 приватні будинки та 1 багатоповерхівку. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Ямполі Лиманської громади", - додав очільник Донецької ОВА.

Також зазначається, що за минулу добу не було отримано жодної інформації про жертв чи поранених.

Нагадаємо

У поліції показали наслідки ворожої масованої атаки на Київську область, внаслідок якої є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під час нічної ворожої атаки на Україну "Калібри" не застосовувалися - Гуменюк

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.44
Bitcoin
$81,848.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,145.09
Ethereum
$1,805.17