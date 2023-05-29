Ворожі обстріли Донеччини: є пошкодження багатьох житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про ситуацію в області. Внаслідок ворожих обстрілів є пошкодження багатьох житлових будинків, також зафіксовано влучання у промзону. Про це Кириленко написав на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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Напередодні російські загарбники завдали удару по передмістю Краматорська, за інформацією обійшлося без жертв.
"На Волноваському напрямку зафіксовано 22 артобстріли та 4 авіаудари по Вугледару, під вогнем Пречистівка. У Комарській громаді постраждали Шевченко і Бурлацьке", - зазначив Кириленко.
Також на Донецькому напрямку російські окупанти завдали авіаудару по Авдіївці. А ранком — обстріляли місто з артилерії та Градів. Зафіксовано влучання у житловий сектор і промзону. У Кураховому пошкоджено 16 приватних будинків.
"На Горлівському напрямку у Торецьку пошкоджено 3 будинки, у Часовоярській громаді — 4 приватні будинки та 1 багатоповерхівку. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Ямполі Лиманської громади", - додав очільник Донецької ОВА.
Також зазначається, що за минулу добу не було отримано жодної інформації про жертв чи поранених.
Нагадаємо
У поліції показали наслідки ворожої масованої атаки на Київську область, внаслідок якої є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області.
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