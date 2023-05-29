Вражеские обстрелы Донецкой области: есть повреждения многих жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал о ситуации в области. В результате вражеских обстрелов есть повреждения многих жилых домов, также зафиксировано попадание в промзону. Об этом Кириленко написал на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
Накануне российские захватчики нанесли удар по пригороду Краматорска, по информации обошлось без жертв.
"На Волновахском направлении зафиксировано 22 артобстрела и 4 авиаудара по Угледару, под огнем Пречистовка. В Комарской громаде пострадали Шевченко и Бурлацкое", - отметил Кириленко.
Также на Донецком направлении российские оккупанты нанесли авиаудар по Авдеевке. А утром — обстреляли город из артиллерии и Градов. Зафиксировано попадание в жилой сектор и промзону. В Курахово повреждены 16 частных домов.
"На Горловском направлении в Торецке повреждены 3 дома, в Часовоярской громаде — 4 частных дома и 1 многоэтажка. На Лисичанском направлении поврежден дом в Ямполе Лиманской громады", - добавил глава Донецкой ОГА.
Также отмечается, что за минувшие сутки не было получено никакой информации о жертвах или раненых.
Напомним
В полиции показали последствия вражеской массированной атаки на Киевскую область, в результате которой есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области.
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