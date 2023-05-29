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Масована атака ворога на Київщину: у поліції показали наслідки

Масована атака ворога на Київщину: у поліції показали наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. У поліції показали наслідки ворожої масованої атаки на Київську область, внаслідок якої є пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Про це повідомив голова ГУ Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов у Телеграм, передає УНН.

Цитата

«Чергова масована атака ворога на Київщину. Ворог обстрілював нас крилатими ракетами та безпілотниками. З 00:31 до 5:00 в області лунала повітряна тривога», - написав Нєбитов.

За його словами, завдяки Силам протиповітряної оборони практично усі ворожі цілі були знищені.

«Внаслідок атаки маємо пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області. Загиблих та потерпілих немає», - повідомив Нєбитов.

Він зазначив, що поліція Київщини продовжує встановлення місць падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксує наслідки нічної атаки.

Доповнення

Мер міста Ігор Сапожко повідомляв, що у Броварах на Київщині декілька будинків зазнали пошкоджень від уламків, в основному це розбиті вікна.

Російські війська у ніч на 29 травня випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 ударних дронів типу Shahed, з них знищено 37 крилатих ракет і 29 "шахедів".

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