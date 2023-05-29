Ворожа нічна масована атака: на Київщині через уламки є пошкодження низки будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Броварах на Київщині декілька будинків зазнали пошкоджень від уламків, в основному це розбиті вікна. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко у Телеграм, пише УНН.
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«Під час нічної масованої атаки на території Броварської громади влучань та руйнувань не зафіксовано. У місті Бровари декілька будинків зазнали пошкоджень від уламків, в основному це розбиті вікна», - написав Сапожко.
За його словами, поранених та жертв немає.
«Наразі проводиться обстеження, остаточні висновки згодом», - додав Сапожко.
Доповнення
Протиповітряна оборона Київщини виявила та знищила більш як 40 цілей. Ударів по столиці не було допущено.
Унаслідок падіння у Подільскому районі Києва уламків збитої повітряної цілі пошкоджено дах приватного будинку.