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Вражеская ночная массированная атака: в Киевской области из-за обломков есть повреждения ряда домов

Киев • УНН

 • 663917 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Броварах Киевской области несколько домов получили повреждения от обломков, в основном это разбитые окна. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

«Во время ночной массированной атаки на территории Броварской громады попаданий и разрушений не зафиксировано. В городе Бровары несколько домов получили повреждения от осколков, в основном это разбитые окна», - написал Сапожко.

По его словам, раненых и жертв нет.

«В настоящее время проводится обследование, окончательные выводы позже», - добавил Сапожко.

Дополнение

Противовоздушная оборона Киевской области обнаружила и уничтожила более 40 целей. Ударов по столице не было допущено.

В результате падения в Подольском районе Киева обломков сбитой воздушной цели повреждена крыша частного дома.

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