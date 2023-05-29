Вражеская ночная массированная атака: в Киевской области из-за обломков есть повреждения ряда домов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Броварах Киевской области несколько домов получили повреждения от обломков, в основном это разбитые окна. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Телеграм, пишет УНН.
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«Во время ночной массированной атаки на территории Броварской громады попаданий и разрушений не зафиксировано. В городе Бровары несколько домов получили повреждения от осколков, в основном это разбитые окна», - написал Сапожко.
По его словам, раненых и жертв нет.
«В настоящее время проводится обследование, окончательные выводы позже», - добавил Сапожко.
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Противовоздушная оборона Киевской области обнаружила и уничтожила более 40 целей. Ударов по столице не было допущено.
В результате падения в Подольском районе Киева обломков сбитой воздушной цели повреждена крыша частного дома.