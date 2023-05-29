Ворожа атака на Київщину: виявлено і знищено понад 40 цілей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Протиповітряна оборона Київщини виявила та знищила більш як 40 цілей. Ударів по столиці не було допущено, повідомляє Київська МВА, пише УНН.
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"Цією ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555.
Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.
Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Унаслідок падіння у Подільскому районі Києва уламків збитої повітряної цілі пошкоджено дах приватного будинку.