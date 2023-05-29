Вражеская атака на Киевщину: выявлено и уничтожено более 40 целей

Цитата

"Этой ночью снова были дроны - по предварительной информации, враг применил барражирующие боеприпасы «Shahed». Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС осуществили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555.

Так что атака на столицу была комбинированной, с разных направлений.

В общем, силами и средствам нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не допущено", - говорится в сообщении.

Напомним

В результате падения в Подольском районе Киева обломков сбитой воздушной цели повреждена крыша частного дома.