Вражеская атака на Киевщину: выявлено и уничтожено более 40 целей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Противовоздушная оборона Киевщины обнаружила и уничтожила более 40 целей. Ударов по столице не было допущено, сообщает Киевская МВА, пишет УНН.
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"Этой ночью снова были дроны - по предварительной информации, враг применил барражирующие боеприпасы «Shahed». Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС осуществили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555.
Так что атака на столицу была комбинированной, с разных направлений.
В общем, силами и средствам нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не допущено", - говорится в сообщении.
Напомним
В результате падения в Подольском районе Киева обломков сбитой воздушной цели повреждена крыша частного дома.