Массированная атака врага на Киевскую область: в полиции показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В полиции показали последствия вражеской массированной атаки на Киевскую область, в результате которой есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Об этом сообщил глава ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Телеграм, передает УНН.
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«Очередная массированная атака врага на Киевскую область. Враг обстреливал нас крылатыми ракетами и беспилотниками. С 00:31 до 5:00 в области раздавалась воздушная тревога», - написал Небытов.
По его словам, благодаря Силам противовоздушной обороны практически все вражеские цели были уничтожены.
«В результате атаки имеем повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и пострадавших нет», - сообщил Небытов.
Он отметил, что полиция Киевской области продолжает установление мест падения обломков вражеских воздушных объектов и фиксирует последствия ночной атаки.
Дополнение
Мэр города Игорь Сапожко сообщал, что в Броварах Киевской области несколько домов получили повреждения от обломков, в основном это разбитые окна.
Российские войска в ночь на 29 мая выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов типа Shahed, из них уничтожено 37 крылатых ракет и 29 "шахедов".