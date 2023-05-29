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Массированная атака врага на Киевскую область: в полиции показали последствия

Массированная атака врага на Киевскую область: в полиции показали последствия

Киев • УНН

 • 1732786 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В полиции показали последствия вражеской массированной атаки на Киевскую область, в результате которой есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Об этом сообщил глава ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Телеграм, передает УНН.

Цитата

«Очередная массированная атака врага на Киевскую область. Враг обстреливал нас крылатыми ракетами и беспилотниками. С 00:31 до 5:00 в области раздавалась воздушная тревога», - написал Небытов.

По его словам, благодаря Силам противовоздушной обороны практически все вражеские цели были уничтожены.

«В результате атаки имеем повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и пострадавших нет», - сообщил Небытов.

Он отметил, что полиция Киевской области продолжает установление мест падения обломков вражеских воздушных объектов и фиксирует последствия ночной атаки.

Дополнение

Мэр города Игорь Сапожко сообщал, что в Броварах Киевской области несколько домов получили повреждения от обломков, в основном это разбитые окна.

Российские войска в ночь на 29 мая выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов типа Shahed, из них уничтожено 37 крылатых ракет и 29 "шахедов".

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