Из-за вражеских обстрелов без света жители в шести областях - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Из-за вражеских обстрелов на прифронтовых территориях Донецкой области было обесточено 19 населенных пунктов, в Запорожской области – 27. Вследствие предыдущих вражеских попаданий до сих пор остается без света часть потребителей в пяти областях. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Детали
В Минэнерго подтвердили, что попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры, в результате очередного ночного массированного ракетно-дронового удара по всей территории страны, не зафиксировано.
"В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные с россией территории. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 19 населенных пунктов, в Запорожской области – 27 населенных пунктов. Из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - отмечается в сообщении.
За сутки, как указано, удалось вернуть свет для почти 29 тыс. потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях, сообщает министерство.
Также сообщается, что масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается. "В ремонте - атомные энергоблоки, блоки тепловой и гидрогенерации. В то же время произведенной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей", - указали в Минэнерго.
"В дневную часть суток (с 10:45 до 16:00 часов) были применены ограничения возобновляемых источников энергии для балансировки энергосистемы, ведь генерация превышала потребление", - сообщили в министерстве.
Также отмечается, что коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 3,7 млн кВт*ч. Также за прошедшие сутки происходил экспорт электроэнергии в Польшу объемом 0,8 млн кВт*ч.
За сутки объем газа в украинских подземных хранилищах вырос на 27,1 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют более 9,4 миллиарда метров кубических, добавили в министерстве.
Дополнение
Как сообщило Укрэнерго, ночная атака российских войск не нанесла новых повреждений энергетической инфраструктуре. Сейчас в энергосистеме вырабатывается достаточно электроэнергии для покрытия потребления, но в вечерние часы украинцев просят потреблять ее экономно.
российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по Запорожской области 93 удара, есть новые разрушения, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
В результате вражеских обстрелов есть повреждения многих жилых домов, также зафиксировано попадание в промзону, рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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