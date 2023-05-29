Из-за вражеских обстрелов без света жители в шести областях - Минэнерго

Детали

В Минэнерго подтвердили, что попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры, в результате очередного ночного массированного ракетно-дронового удара по всей территории страны, не зафиксировано.

"В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные с россией территории. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 19 населенных пунктов, в Запорожской области – 27 населенных пунктов. Из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - отмечается в сообщении.

За сутки, как указано, удалось вернуть свет для почти 29 тыс. потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях, сообщает министерство.

Также сообщается, что масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается. "В ремонте - атомные энергоблоки, блоки тепловой и гидрогенерации. В то же время произведенной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей", - указали в Минэнерго.

"В дневную часть суток (с 10:45 до 16:00 часов) были применены ограничения возобновляемых источников энергии для балансировки энергосистемы, ведь генерация превышала потребление", - сообщили в министерстве.

Также отмечается, что коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 3,7 млн кВт*ч. Также за прошедшие сутки происходил экспорт электроэнергии в Польшу объемом 0,8 млн кВт*ч.

За сутки объем газа в украинских подземных хранилищах вырос на 27,1 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют более 9,4 миллиарда метров кубических, добавили в министерстве.

Дополнение

Как сообщило Укрэнерго, ночная атака российских войск не нанесла новых повреждений энергетической инфраструктуре. Сейчас в энергосистеме вырабатывается достаточно электроэнергии для покрытия потребления, но в вечерние часы украинцев просят потреблять ее экономно.

российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по Запорожской области 93 удара, есть новые разрушения, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

В результате вражеских обстрелов есть повреждения многих жилых домов, также зафиксировано попадание в промзону, рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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