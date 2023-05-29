Из-за вражеских обстрелов без света жители в шести областях - Минэнерго

ukru
19:26 • 36158 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 99035 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 104800 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105248 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100329 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 90643 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109352 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131093 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169662 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200877 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 26093 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 56137 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 30752 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 25529 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 34907 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169663 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200878 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142971 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149539 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186051 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 56137 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103198 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120264 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155981 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162873 просмотра
Актуальное
Из-за вражеских обстрелов без света жители в шести областях - Минэнерго

Из-за вражеских обстрелов без света жители в шести областях - Минэнерго

Киев • УНН

 • 3284922 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Из-за вражеских обстрелов на прифронтовых территориях Донецкой области было обесточено 19 населенных пунктов, в Запорожской области – 27. Вследствие предыдущих вражеских попаданий до сих пор остается без света часть потребителей в пяти областях. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

В Минэнерго подтвердили, что попаданий и повреждений объектов энергетической инфраструктуры, в результате очередного ночного массированного ракетно-дронового удара по всей территории страны, не зафиксировано.

"В то же время враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные с россией территории. В результате обстрелов в Донецкой области было обесточено 19 населенных пунктов, в Запорожской области – 27 населенных пунктов. Из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - отмечается в сообщении.

За сутки, как указано, удалось вернуть свет для почти 29 тыс. потребителей. Большинство из них – это абоненты в Донецкой и Запорожской областях, сообщает министерство.

Также сообщается, что масштабная ремонтная кампания объектов генерации и сетей в рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается. "В ремонте - атомные энергоблоки, блоки тепловой и гидрогенерации. В то же время произведенной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей", - указали в Минэнерго.

"В дневную часть суток (с 10:45 до 16:00 часов) были применены ограничения возобновляемых источников энергии для балансировки энергосистемы, ведь генерация превышала потребление", - сообщили в министерстве.

Также отмечается, что коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 3,7 млн кВт*ч. Также за прошедшие сутки происходил экспорт электроэнергии в Польшу объемом 0,8 млн кВт*ч.

За сутки объем газа в украинских подземных хранилищах вырос на 27,1 миллиона кубометров. Запасы голубого топлива составляют более 9,4 миллиарда метров кубических, добавили в министерстве.

Дополнение

Как сообщило Укрэнерго, ночная атака российских войск не нанесла новых повреждений энергетической инфраструктуре. Сейчас в энергосистеме вырабатывается достаточно электроэнергии для покрытия потребления, но в вечерние часы украинцев просят потреблять ее экономно.

российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по Запорожской области 93 удара, есть новые разрушения, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

В результате вражеских обстрелов есть повреждения многих жилых домов, также зафиксировано попадание в промзону, рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В небе над Украиной ночью уничтожили 37 из около 40 крылатых ракет и 29 из около 35 "шахедов"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаЭкономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы