Імпорт електроенергії триває, експорт був вночі - Укренерго

Деталі

За даними Укренерго, ситуація на 29 травня така:



Наслідки атаки ворога : Вночі ворог вкотре атакував Україну ракетами та дронами. Енергетична інфраструктура не зазнала нових пошкоджень.

: Вночі ворог вкотре атакував Україну ракетами та дронами. Енергетична інфраструктура не зазнала нових пошкоджень.

Баланс в енергосистемі : Наразі в енергосистемі виробляється достатньо електроенергії для покриття споживання, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Адже в енергосистемі працює значно менша кількість енергоблоків через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС.

У суботу для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Це ситуативний захід, який застосовується при недостатності потужностей власних електростанцій у певний проміжок часу для покриття споживання.

: Наразі в енергосистемі виробляється достатньо електроенергії для покриття споживання, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Адже в енергосистемі працює значно менша кількість енергоблоків через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС. У суботу для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Це ситуативний захід, який застосовується при недостатності потужностей власних електростанцій у певний проміжок часу для покриття споживання.

Імпорт/експорт : Сьогодні у нічні години при низькому споживанні здійснювався експорт електроенергії у Польщу. Імпорт триватиме зі Словаччини увесь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.

: Сьогодні у нічні години при низькому споживанні здійснювався експорт електроенергії у Польщу. Імпорт триватиме зі Словаччини увесь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.

Ремонти : Триває літня ремонтна кампанія на атомних і теплових електростанціях та теплоелектроцентралях. У компанії вказали, що внаслідок масованих ракетних та дронових атак на енергосистему різного ступеня пошкоджень зазнали всі теплові електростанції країни, а також декілька гідроелектростанцій. Тож, щоб відновитися і підготуватися до наступного опалювального сезону, необхідно провести значні ремонти.

: Триває літня ремонтна кампанія на атомних і теплових електростанціях та теплоелектроцентралях. У компанії вказали, що внаслідок масованих ракетних та дронових атак на енергосистему різного ступеня пошкоджень зазнали всі теплові електростанції країни, а також декілька гідроелектростанцій. Тож, щоб відновитися і підготуватися до наступного опалювального сезону, необхідно провести значні ремонти.

"Допомогти енергосистемі може кожен: ощадливо використовуйте електроенергію у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00 включно, переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч", - вказали в Укренерго.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі знищили 37 з близько 40 крилатих ракет та 29 з близько 35 "шахедів".