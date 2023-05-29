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Імпорт електроенергії триває, експорт був вночі - Укренерго

Імпорт електроенергії триває, експорт був вночі - Укренерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Нічна атака російських військ не завдала нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Наразі в енергосистемі виробляється достатньо електроенергії для покриття споживання, але у вечірні години українців просять споживати її ощадливо. Був експорт вночі до Польщі, імпорт зі Словаччини триває увесь день, однак у вечірній пік споживання він незначний. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН

Деталі

За даними Укренерго, ситуація на 29 травня така:

  • Наслідки атаки ворога: Вночі ворог вкотре атакував Україну ракетами та дронами. Енергетична інфраструктура не зазнала нових пошкоджень.
  • Баланс в енергосистемі: Наразі в енергосистемі виробляється достатньо електроенергії для покриття споживання, але у вечірні години просимо споживати електроенергію ощадливо. Адже в енергосистемі працює значно менша кількість енергоблоків через активні ремонтні кампанії на теплових електростанціях, а також на деяких енергоблоках АЕС. 
    У суботу для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Це ситуативний захід, який застосовується при недостатності потужностей власних електростанцій у певний проміжок часу для покриття споживання.
  • Імпорт/експорт: Сьогодні у нічні години при низькому споживанні здійснювався експорт електроенергії у Польщу. Імпорт триватиме зі Словаччини увесь день, однак у вечірній пік споживання його обсяг незначний.
  • Ремонти: Триває літня ремонтна кампанія на атомних і теплових електростанціях та теплоелектроцентралях. У компанії вказали, що внаслідок масованих ракетних та дронових атак на енергосистему різного ступеня пошкоджень зазнали всі теплові електростанції країни, а також декілька гідроелектростанцій. Тож, щоб відновитися і підготуватися до наступного опалювального сезону, необхідно провести значні ремонти. 

"Допомогти енергосистемі може кожен: ощадливо використовуйте електроенергію у вечірні години, особливо з 19:00 до 22:00 включно, переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч", - вказали в Укренерго.

Нагадаємо

У небі над Україною вночі знищили 37 з близько 40 крилатих ракет та 29 з близько 35 "шахедів".

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