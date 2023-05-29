Импорт электроэнергии продолжается, экспорт был ночью - Укрэнерго

ukru
19:26 • 36913 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100158 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 104978 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105410 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100417 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 90916 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109395 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131107 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169763 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200974 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 26863 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 56937 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 31550 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 26408 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 35715 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169763 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200974 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143055 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149624 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186134 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 56937 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103233 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120295 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156011 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162901 просмотра
Актуальное
Импорт электроэнергии продолжается, экспорт был ночью - Укрэнерго

Импорт электроэнергии продолжается, экспорт был ночью - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 247223 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Ночная атака российских войск не нанесла новых повреждений энергетической инфраструктуре. Сейчас в энергосистеме производится достаточно электроэнергии для покрытия потребления, но в вечерние часы украинцев просят потреблять ее экономно. Был экспорт ночью в Польшу, импорт из Словакии продолжается весь день, однако в вечерний пик потребления он незначителен. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН

Детали

По данным Укрэнерго, ситуация на 29 мая такова:

  • Последствия атаки врага: Ночью враг в очередной раз атаковал Украину ракетами и дронами. Энергетическая инфраструктура не получила новых повреждений.
  • Баланс в энергосистеме: Сейчас в энергосистеме производится достаточно электроэнергии для покрытия потребления, но в вечерние часы просим потреблять электроэнергию экономно. Ведь в энергосистеме работает значительно меньшее количество энергоблоков из-за активных ремонтных кампаний на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС. 
    В субботу для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины брала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Это ситуативная мера, которая применяется при недостаточности мощностей собственных электростанций в определенный промежуток времени для покрытия потребления.
  • Импорт/экспорт: Сегодня в ночные часы при низком потреблении осуществлялся экспорт электроэнергии в Польшу. Импорт будет продолжаться из Словакии весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен.
  • Ремонты: Продолжается летняя ремонтная кампания на атомных и тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях. В компании указали, что в результате массированных ракетных и дроновых атак на энергосистему различной степени повреждений получили все тепловые электростанции страны, а также несколько гидроэлектростанций. Поэтому, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему отопительному сезону, необходимо провести значительные ремонты. 

"Помочь энергосистеме может каждый: экономно используйте электроэнергию в вечерние часы, особенно с 19:00 до 22:00 включительно, переносите использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь", - указали в Укрэнерго.

Напомним

В небе над Украиной ночью уничтожили 37 из около 40 крылатых ракет и 29 из около 35 "шахедов".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы