Импорт электроэнергии продолжается, экспорт был ночью - Укрэнерго

Детали

По данным Укрэнерго, ситуация на 29 мая такова:



Последствия атаки врага : Ночью враг в очередной раз атаковал Украину ракетами и дронами. Энергетическая инфраструктура не получила новых повреждений.

: Ночью враг в очередной раз атаковал Украину ракетами и дронами. Энергетическая инфраструктура не получила новых повреждений.

Баланс в энергосистеме : Сейчас в энергосистеме производится достаточно электроэнергии для покрытия потребления, но в вечерние часы просим потреблять электроэнергию экономно. Ведь в энергосистеме работает значительно меньшее количество энергоблоков из-за активных ремонтных кампаний на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС.

В субботу для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины брала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Это ситуативная мера, которая применяется при недостаточности мощностей собственных электростанций в определенный промежуток времени для покрытия потребления.

: Сейчас в энергосистеме производится достаточно электроэнергии для покрытия потребления, но в вечерние часы просим потреблять электроэнергию экономно. Ведь в энергосистеме работает значительно меньшее количество энергоблоков из-за активных ремонтных кампаний на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС. В субботу для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины брала аварийную помощь от энергосистемы Румынии. Это ситуативная мера, которая применяется при недостаточности мощностей собственных электростанций в определенный промежуток времени для покрытия потребления.

Импорт/экспорт : Сегодня в ночные часы при низком потреблении осуществлялся экспорт электроэнергии в Польшу. Импорт будет продолжаться из Словакии весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен.

: Сегодня в ночные часы при низком потреблении осуществлялся экспорт электроэнергии в Польшу. Импорт будет продолжаться из Словакии весь день, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен.

Ремонты : Продолжается летняя ремонтная кампания на атомных и тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях. В компании указали, что в результате массированных ракетных и дроновых атак на энергосистему различной степени повреждений получили все тепловые электростанции страны, а также несколько гидроэлектростанций. Поэтому, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему отопительному сезону, необходимо провести значительные ремонты.

: Продолжается летняя ремонтная кампания на атомных и тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях. В компании указали, что в результате массированных ракетных и дроновых атак на энергосистему различной степени повреждений получили все тепловые электростанции страны, а также несколько гидроэлектростанций. Поэтому, чтобы восстановиться и подготовиться к следующему отопительному сезону, необходимо провести значительные ремонты.

"Помочь энергосистеме может каждый: экономно используйте электроэнергию в вечерние часы, особенно с 19:00 до 22:00 включительно, переносите использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь", - указали в Укрэнерго.

Напомним

В небе над Украиной ночью уничтожили 37 из около 40 крылатых ракет и 29 из около 35 "шахедов".