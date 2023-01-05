Через відмову ЄС: росія з великими знижками продає нафту в Китай та Індію

КИЇВ. 5 січня. УНН. росія поставляє більше сирої нафти, видобутої в арктичному регіоні, до Китаю та Індії, причому з вищими знижками, після того, як у Євросоюзі набуло чинності ембарго на танкерну нафту з рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.