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Через відмову ЄС: росія з великими знижками продає нафту в Китай та Індію

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. росія поставляє більше сирої нафти, видобутої в арктичному регіоні, до Китаю та Індії, причому з вищими знижками, після того, як у Євросоюзі набуло чинності ембарго на танкерну нафту з рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Через відмову ЄС: росія з великими знижками продає нафту в Китай та Індію

Деталі

Повідомляється, що арктичні сорти Arco, Arco/ Novy Port and Varandey зазвичай не прямують на схід, але тепер знаходять покупців у більш віддалених районах.

Продавці продають російську нафту з великими знижками, оскільки вони покривають вищі витрати на доставку.

«Вся ця арктична нафта зазвичай йде в ЄС, але тепер вона повинна йти кудись ще», — сказав сінгапурський трейдер.

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«Експорт арктичної сирої нафти в Індію неухильно зростає з травня: за даними Refinitiv, у листопаді було відвантажено рекордну кількість барелів — 6,67 млн барелів, а в грудні — 4,1 млн барелів», - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня Індія імпортувала першу партію нафти сорту Varandey, яка була завантажена у Мурманському порту наприкінці листопада.

Зазначається, що вантажний танкер Bear Alcor місткістю 900 000 барелів, який прямував через Європу, Середземне море та Суецький канал, був розвантажений у порту Кочин у Кералі 27 грудня для нафтопереробної компанії Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL.NS). Два інші вантажі місткістю 600 000 барелів, завантажені в листопаді, були вивантажені в Роттердамі в Нідерландах. Незрозуміло, які компанії купили ці вантажі.

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За даними Refinitiv, щонайменше три нафтові танкери, які вантажили арктичну нафту в порту Мурманська, тепер прямують до Китаю.

Очікується, що один із танкерів, «Микола Зуєв», що перевозить близько 780 000 барелів сирої нафти, прибуде 18 січня, але досі не має конкретного пункту призначення. Очікується, що ще два танкери - NS Bravo та Gladiator, кожен з яких перевозить близько 900 000 барелів сирої нафти, прибудуть до східного китайського міста Ціндао 3 та 15 лютого відповідно, свідчать дані.

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