москва принципиально отказалась поставлять нефть по ценам Запада

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. В россии принципиально отказались поставлять нефть по назначенным ценам западных стран, и будут искать новых потребителей. Об этом в интервью телеканалу Asharq News заявил глава минфина рф антон силуанов, передает УНН.

Цитата

"Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил президент российской федерации о том, что россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет", – заявил он.

силуанов также добавил, что россия будет искать новых потребителей нефти, поскольку “спрос на нефть, по прогнозам агентств, будет расти”.

"Но, принципиальная позиция о том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны - мы не будем, этого не допустим. Здесь диктат потребителя, но рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей. Завтра западные страны введут цены на других производителей. С таким мы не можем согласиться", – считает глава минфина рф.

Добавим

Австралия, Великобритания, Канада, Япония, США и 27 стран Европейского Союза согласились ограничить сумму, которую они будут платить за российскую нефть, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит вступил в силу в понедельник, 5 декабря, вместе с эмбарго ЕС на транспортируемую по морю российскую нефть.

По данным Bloomberg, морские поставки сырой нефти из Россию обрушились в первую неделю санкций ЕС и “Группы семи”, направленных против доходов москвы от нефти, что стало потенциальным источником финансирования российской агрессии против Украины.

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