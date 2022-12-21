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Российский экспорт нефти упал после введения санкций G-7

Российский экспорт нефти упал после введения санкций G-7

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Морские поставки сырой нефти из Россию обрушились в первую неделю санкций ЕС и “Группы семи”, направленных против доходов Москвы от нефти, что стало потенциальным источником финансирования российской агрессии против Украины.

Об этом пишет УНН с ссылкой на Bloomberg.

Детали

Санкции Европейского Союза и G7, начавшие действовать 5 декабря, призваны ограничить доходы России от нефти. С одной стороны, блок прекратил закупки, но также запретил предоставление ключевых услуг по транспортировке нефти.

В течение первой полной недели после вступления в силу запрета ЕС на морской импорт российской сырой нефти общие объемы, поставляемые из страны, упали на 1,86 миллиона баррелей в день, или на 54%, до 1,6 миллиона. Менее изменчивый средний показатель за четыре недели также упал, установив новый минимум за год.

Напомним

Австралия, Великобритания, Канада, Япония, США и 27 стран Европейского Союза согласились ограничить сумму, которую они будут платить за российскую нефть, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит вступит в силу в понедельник, 5 декабря, вместе с эмбарго ЕС на транспортируемую по морю российскую нефть.

Москва отвергает ограничение цены на нефть, установленное западными партнерами Украины, и пригрозила прекратить поставки странам, которые его одобрили.

Впоследствии рынок российской нефти в Балтийском море после введения европейского эмбарго пережил инфаркт. Цена Urals — основного сорта России, на который приходится 60% нефтяного экспорта, — упала до 43,72 долларов за баррель. Столько, по данным Argus, стоили партии с отгрузкой из Приморского порта в среду, 7 декабря.

Украина настаивает на ограничении цен на российскую нефть на уровне 30-40 долларов за баррель, чтобы РФ не использовала нефтяные миллиарды в войне против страны.

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