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Ціна на російську нафту має бути на рівні 30-40 доларів за барель – Зеленський

Ціна на російську нафту має бути на рівні 30-40 доларів за барель – Зеленський

Київ • УНН

 • 962553 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна наполягає на обмеженні цін на російську нафту на рівні 30-40 доларів за барель, щоб рф не використовувала нафтові мільярди у війні проти України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

«Хотілось б, щоб ці санкції щодо прайскепів - обмеження ціни на нафту, не тільки не можна було обійти, а щоб вони спрацювали не політично, а реально. Щоб росія потім не використала ці мільярди, а питання десятків мільярдів прибутку рф на нафті…Обмеження яке сьогодні розглядається біля 65 дол, я вважаю, що воно штучне. Росія заробить саме ті десятки мільярдів надприбутку...Ми б хотіли, щоб санкції були дуже результативними й обмеження були на рівні 30-40 дол, щоб росія їх відчула», - сказав Зеленський.

Доповнення

Європейські дипломати ведуть переговори про те, наскільки суворою має бути стеля цін на російську нафту, і на тлі розбіжностей відклали переговори з четверга на пізніший час.

14 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вказувала, що ЄС "готовий" спробувати встановити стелю цін на російську нафту.

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