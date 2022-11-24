ЄС відклав переговори про стелю цін на російську нафту - Bloomberg

Деталі

Польща відхилила запропоновану виконавчою владою ЄС ціну в 65 доларів за барель як надто м’яку для москви. Греція, значний гравець у галузі транспортування нафти, не хоче опускатися нижче 70 доларів, пише видання.

За словами джерел, переговори за пропозицією "Групи семи", які спочатку мали відновитися в четвер увечері, були відкладені, оскільки дипломатам потрібно більше часу, щоб подолати розбіжності між країнами-членами. За словами деяких джерел, переговори можуть поновитися у п'ятницю, але можуть і затягтися.

Дипломати, як і раніше, налаштовані оптимістично: може бути досягнуто угоди, що збереже потоки російської нафти, але й обмежить доходи москви.

Зі свого боку, кремль, схоже, пом'якшує свою позицію. Спочатку росія заявила, що не продаватиме жодній країні, яка підписалася на стелю цін, і натомість закриє виробництво. У четвер вона натякнула, що позиція може змінитись, пише видання.

Доповнення

14 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вказувала, що ЄС "готовий" спробувати встановити стелю цін на російську нафту.