ЄС відклав переговори про стелю цін на російську нафту - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Європейські дипломати ведуть переговори про те, наскільки суворою має бути стеля цін на російську нафту, і на тлі розбіжностей відклали переговори з четверга на пізніший час, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Польща відхилила запропоновану виконавчою владою ЄС ціну в 65 доларів за барель як надто м’яку для москви. Греція, значний гравець у галузі транспортування нафти, не хоче опускатися нижче 70 доларів, пише видання.
За словами джерел, переговори за пропозицією "Групи семи", які спочатку мали відновитися в четвер увечері, були відкладені, оскільки дипломатам потрібно більше часу, щоб подолати розбіжності між країнами-членами. За словами деяких джерел, переговори можуть поновитися у п'ятницю, але можуть і затягтися.
Дипломати, як і раніше, налаштовані оптимістично: може бути досягнуто угоди, що збереже потоки російської нафти, але й обмежить доходи москви.
Зі свого боку, кремль, схоже, пом'якшує свою позицію. Спочатку росія заявила, що не продаватиме жодній країні, яка підписалася на стелю цін, і натомість закриє виробництво. У четвер вона натякнула, що позиція може змінитись, пише видання.
Доповнення
14 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вказувала, що ЄС "готовий" спробувати встановити стелю цін на російську нафту.