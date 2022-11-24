ЕС отложил переговоры о потолке цен на российскую нефть – Bloomberg

Детали

Польша отклонила предложенную исполнительной властью ЕС цену в 65 долларов за баррель как слишком мягкую для москвы. Греция, крупный игрок в области транспортировки нефти, не хочет опускаться ниже 70 долларов, пишет издание.

По словам источников, переговоры по предложению "Группы семи", которые сначала должны были возобновиться в четверг вечером, были отложены, поскольку дипломатам нужно больше времени, чтобы преодолеть разногласия между странами-членами. По словам некоторых источников, переговоры могут возобновиться в пятницу, но могут и затянуться.

Дипломаты по-прежнему настроены оптимистично: может быть достигнуто соглашение, которое сохранит поставки российской нефти, но и ограничит доходы москвы.

Со своей стороны, кремль, похоже, смягчает свою позицию. Сначала россия заявила, что не будет продавать ни одной стране, которая подписалась на потолок цен, и закроет производство. В четверг она намекнула, что позиция может измениться, пишет издание.

Дополнение

14 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что ЕС "готов" попытаться установить потолок цен на российскую нефть.