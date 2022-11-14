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ЄС готовий до роботи над встановленням стелі цін на російську нафту

ЄС готовий до роботи над встановленням стелі цін на російську нафту

Київ • УНН

 • 309318 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Європейський Союз "готовий" спробувати встановити стелю цін на російську нафту, заявила в понеділок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Bloomberg Television, пише УНН.

Цитата

"Ми запровадили всі необхідні інструменти в Європейському Союзі, - сказала фон дер Ляєн в кулуарах саміту "Групи двадцяти". - Важливо не лише осушити військову скарбницю росії, а й дуже важливо, щоб багато вразливих країн мали прийнятний рівень цін".

Вона додала, що рівень цін ще не визначено.

Доповнення

ЄС ввів санкції щодо імпорту російської нафти морем, які набудуть чинності 5 грудня. З того ж дня ЄС і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, які перевозять російську нафту, аж поки ціна не буде нижчою за стелю цін. Рівень обмеження встановлюватиме коаліція, яка включає уряди "Групи семи" та ЄС, пише видання.

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