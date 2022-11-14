ЕС готов к работе над установкой потолка цен на российскую нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Европейский Союз "готов" попытаться установить потолок цен на российскую нефть, заявила в понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bloomberg Television, пишет УНН.
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"Мы ввели все необходимые инструменты в Европейском Союзе, - сказала фон дер Ляйен в кулуарах саммита "Группы двадцати". - Важно не только осушить военную казну россии, но и очень важно, чтобы многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен".
Она добавила, что уровень цен еще не определен.
Дополнение
ЕС ввел санкции на импорт российской нефти морем, которые вступят в силу 5 декабря. С того же дня ЕС и Великобритания намерены запретить своим компаниям осуществлять перевозку, финансирование и страхование танкеров, перевозящих российскую нефть, пока цена не будет ниже потолка цен. Уровень ограничения будет устанавливать коалиция, включающая правительства "Группы семи" и ЕС, пишет издание.