Цена на российскую нефть должна быть на уровне 30-40 долларов за баррель - Зеленский

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«Хотелось бы, чтобы эти санкции в отношении прайскепов – ограничение цены на нефть, не только нельзя было обойти, а чтобы они сработали не политически, а реально. Чтобы россия потом не использовала эти миллиарды, а вопрос десятков миллиардов прибыли рф на нефти…Ограничение которое сегодня рассматривается около 65 долл., я считаю, что он искусственный. россия заработает именно те десятки миллиардов сверхприбыли... Мы бы хотели, чтобы санкции были очень результативными и ограничения были на уровне 30-40 долл., чтобы россия их почувствовала», - сказал Зеленский.

Дополнение

Европейские дипломаты ведут переговоры о том, насколько суровым должен быть потолок цен на российскую нефть, и на фоне разногласий отложили переговоры с четверга на более позднее время.

14 ноября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен указывала, что ЕС "готов" попытаться установить потолок цен на российскую нефть.