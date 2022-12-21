Російський експорт нафти впав після впровадження санкцій G-7
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Морські поставки сирої нафти з Росію обвалилися в перший тиждень санкцій ЄС та “Групи семи”, спрямованих проти доходів Москви від нафти, що стало потенційним джерелом фінансування російської агресії проти України.
Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.
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Санкції Європейського Союзу та G7, які почали діяти 5 грудня, покликані обмежити доходи Росії від нафти. З одного боку, блок припинив закупівлі, але також заборонив надання ключових послуг для транспортування нафти.
Протягом першого повного тижня після набуття чинності заборони ЄС на морський імпорт російської сирої нафти загальні обсяги, що постачаються з країни, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, до 1,6 мільйона. Менш мінливий середній показник за чотири тижні також впав, встановивши новий мінімум за рік.
Нагадаємо
Австралія, Великобританія, Канада, Японія, США та 27 країн Європейського Союзу погодилися обмежити суму, яку вони будуть платити за російську нафту, на рівні 60 доларів за барель. Ліміт набуде чинності в понеділок, 5 грудня, разом з ембарго ЄС на російську нафту, що транспортується морем.
Москва відкидає обмеження ціни на нафту, встановлене західними партнерами України, і пригрозила припинити постачання країнам, які його схвалили.
Згодом ринок російської нафти у Балтійському морі після запровадження європейського ембарго пережив інфаркт. Ціна Urals — основного сорту Росії, на який припадає 60% нафтового експорту, — впала до 43,72 доларів за барель. Стільки, за даними Argus, коштували партії з відвантаженням із порту Приморська у середу, 7 грудня.
Україна наполягає на обмеженні цін на російську нафту на рівні 30-40 доларів за барель, щоб РФ не використовувала нафтові мільярди у війні проти країни.