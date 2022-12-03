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ЄС встановив граничну «стелю» ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель

ЄС встановив граничну «стелю» ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель

Київ • УНН

 • 1319376 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Рада ЄС вирішила встановити граничну ціну на нафту та нафтопродукти, які походять або експортуються з росії, на рівні 60 доларів США за барель. Про це йдеться у пресрелізі Ради, передає УНН.

Рівень обмеження почне застосовуватися з 5 грудня 2022 року.

Цитата

«Обмеження ціни на російську нафту стримає стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, і різко зменшить доходи, які Росія отримала від нафти після того, як вона розв’язала свою незаконну агресивну війну проти України. Це також сприятиме стабілізації світових цін на енергоносії, одночасно пом’якшуючи негативні наслідки для постачання енергії до третіх країн», - йдеться у повідомленні.

Додамо

6 жовтня 2022 року Рада ухвалила рішення про заборону морського транспортування російської сирої нафти (станом на 5 грудня 2022 року) і нафтопродуктів (станом на 5 лютого 2023 року) до третіх країн.

Сьогоднішнє рішення встановлює рівень застосування виключення та вводить перехідний період у 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту походженням з Росії, придбану та завантажену на судно до 5 грудня 2022 року та розвантажену в кінцевому порту призначення до 19 грудня. У Раді ЄС також повідомили, що «стеля» може переглядатися.

Нагадаємо

У росії вже заявили, що не дотримуватимуться встановлених обмежень на вартість нафти. 

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