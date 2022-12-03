ЕС установил предельный «потолок» цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

Уровень ограничения начнет применяться с 5 декабря 2022 года.

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«Ограничение цены на российскую нефть сдержит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко уменьшит доходы, которые россия получила от нефти после того, как она развязала свою незаконную агрессивную войну против Украины. Это также будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители, одновременно смягчая негативные последствия для поставки энергии в третьи страны», - говорится в сообщении.

Добавим

6 октября 2022 г. Совет принял решение о запрете морской транспортировки российской сырой нефти (по состоянию на 5 декабря 2022 г.) и нефтепродуктов (по состоянию на 5 февраля 2023 г.) в третьи страны.

Сегодняшнее решение устанавливает уровень применения исключения и вводит переходный период в 45 дней для судов, перевозящих сырую нефть происхождением из россии, приобретенную и загруженную на судно до 5 декабря 2022 г. и разгруженную в конечном порту назначения до 19 декабря. В Совете ЕС также сообщили, что «потолок» может пересматриваться.

Напомним

В России уже заявили, что не будут соблюдать установленные ограничения на стоимость нефти.