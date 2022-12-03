У кремлі заявили, що росія не прийме стелю цін на нафту

Цитата

"Зараз аналізуємо. Певну підготовку було проведено до такої стелі. Ми приймати цю стелю не будемо, а яким чином буде організована робота, після аналізу, який буде швидко зроблено, ми повідомимо", - сказав пісків.

Доповнення

Країни Європейського союзу домовилися про введення граничної ціни на російську нафту 60 доларів за барель.



"Група семи" (G7) та Австралія приєдналися до Європейського Союзу у п'ятницю, затвердивши стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.



