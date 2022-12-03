У кремлі заявили, що росія не прийме стелю цін на нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що москва не прийме стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Поки йде аналіз цієї ситуації, про подальші рішення влади повідомлять за його підсумками, передає УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Зараз аналізуємо. Певну підготовку було проведено до такої стелі. Ми приймати цю стелю не будемо, а яким чином буде організована робота, після аналізу, який буде швидко зроблено, ми повідомимо", - сказав пісків.
Доповнення
Країни Європейського союзу домовилися про введення граничної ціни на російську нафту 60 доларів за барель.
"Група семи" (G7) та Австралія приєдналися до Європейського Союзу у п'ятницю, затвердивши стелю цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.