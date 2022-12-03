В кремле заявили, что рф не примет потолок цен на нефть

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"Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим", - сказал песков.

Дополнение

Страны Европейского союза договорились о введении предельной цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель.



"Группа семи" (G7) и Австралия присоединились к Европейскому Союзу в пятницу, утвердив потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррел.



